Sommerteint ohne Sonne? So werden Sie trotzdem braun

Nicht jeder hat Lust auf Sonnenbrand, Falten oder stundenlanges Brutzeln im Liegestuhl. Aber auf den heiß begehrten Sommer-Glow wollen wir trotzdem nicht verzichten! Die gute Nachricht: Es geht auch anders: mit cleveren Tipps, die Sie ganz ohne Sonne knackig braun machen.

Wir alle lieben den gebräunten Beach-Look, doch ständige Sonnenbäder sind Gift für unsere Haut. Vorzeitige Hautalterung, Sonnenbrand, Pigmentflecken und im schlimmsten Fall Hautkrebs sind die Folgen. Die gute Nachricht? Der Sommer-Teint lässt sich auch ganz ohne schädliche UV-Strahlen zaubern. Wir verraten die besten Tricks für strahlende Bräune, ganz ohne Sonne!

Mit der richtigen Ernährung zum Sommer-Glow

Ja, Sie haben richtig gelesen, denn Bräune kann man essen! Bestimmte Lebensmittel unterstützen auf natürliche Weise eine leichte Hauttönung. Verantwortlich dafür ist Beta-Carotin, ein Pflanzenfarbstoff, der unter anderem in Karotten, Rote Bete, Paprika, Süßkartoffeln, Mango, Papaya, Tomaten und Orangen enthalten ist.

© Getty Images

Dieser natürliche Farbstoff lagert sich in der Haut ein und verleiht ihr eine zarte Tönung, ganz ohne Sonne. Und das Beste: Neben dem Bräunungseffekt hat Beta-Carotin auch antioxidative Eigenschaften. Es schützt die Haut also zusätzlich von innen heraus.

Selbstbräuner

Selbstbräuner sind der absolute Klassiker für alle, die sich sommerliche Bräune wünschen, ohne sich der schädlichen UV-Strahlung aussetzen zu wollen. Der enthaltene Wirkstoff DHA sorgt dafür, dass sich die oberste Hautschicht leicht bräunt, ganz ohne Sonne. Ob Mousse, Spray oder Lotion: Es gibt für jeden Hauttyp und Wunschton das passende Produkt.

Wichtig: Vor dem Auftragen ein gründliches Peeling machen! So wird die Haut ebenmäßig und das Ergebnis streifenfrei. An trockenen Stellen wie Knie oder Ellbogen lieber vorher eincremen oder mit dem Produkt sparsam umgehen, sonst wird’s fleckig. Wer sich an die Anleitung hält, bekommt in wenigen Stunden den perfekten „Ich war gerade auf Urlaub“-Look.

Bräunungsgel

© Getty Images

Sie wollen spontan aussehen wie frisch vom Strand zurück? Dann ist Bräunungsgel Ihre Geheimwaffe. Einfach ein paar Tropfen mit Ihrer täglichen Gesichtspflege vermischen, auftragen – fertig. Das Gel zaubert sofort einen zarten Sommer-Glow und lässt sich abends ganz einfach wieder abwaschen. Ideal, wenn Sie keine dauerhafte Bräune, sondern nur einen frischen Kick für bestimmte Anlässe wollen. Besonders praktisch: Die Intensität lässt sich individuell dosieren.

Airbrush-Tanning

Wenn’s besonders gleichmäßig und professionell sein soll, lohnt sich ein Besuch im Kosmetikstudio. Beim Airbrush-Tanning wird ein feiner Bräunungsnebel auf die Haut gesprüht, der sofort für sichtbare Farbe sorgt. Innerhalb weniger Stunden entwickelt sich die Bräune weiter und hält bis zu 10 Tage – ideal für Events oder den Urlaubslook auf Knopfdruck.

Styling-Hacks: Diese Farben machen Sie sofort brauner

Sie wollen weder cremen noch sprühen, aber trotzdem frisch gebräunt aussehen? Kein Problem – mit den richtigen Klamotten mogeln Sie sich in Sekunden zu einem Sommer-Teint. Denn: Farbe wirkt Wunder!Verzichten Sie auf blasses Beige, Grau oder Weiß – das lässt Sie nur fahl aussehen. Setzen Sie stattdessen auf starke Farben wie Gold, Olivgrün, Pink, Sonnengelb oder ein sattes Blau. Diese Töne bringen Ihre Haut zum Strahlen und lassen Sie wirken, als wären Sie frisch aus dem Urlaub zurück.