Bye Bye Schweißfüße: Die besten Tipps für frische Füße im Sommer

Hitzefalle Sommer? So heftig reagiert Ihr Körper auf hohe Temperaturen Sommer, Sonne, Kreislaufkollaps? Was Hitze mit Ihrem Körper anstellt, geht weit über Schwitzen hinaus. Von Schlafproblemen bis zu echten Gesundheitsrisiken – dieser Artikel zeigt, warum Hitze mehr Stress als Spaß bedeutet und was Sie dagegen tun können.