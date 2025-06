× Cool bleiben: Die besten Anti-Schweiß-Tricks für den Sommer

Sonnenschutz-Mythen im Check: Was stimmt – und was ist völliger Quatsch? Sonnencreme aufgetragen und ab in die Sonne? Ganz so einfach ist es nicht. Rund ums Thema Sonnenschutz ranken sich viele Mythen – und nicht alle davon sind harmlos. Wir räumen mit den größten Irrtümern auf und sagen Ihnen, was Ihre Haut wirklich schützt.