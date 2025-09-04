Oktoberfest-Style: Die schönsten Wiesn-Frisuren zum Selbermachen

Bald heißt es wieder "Ozapft is!" und die Wiesn steht vor der Tür! Höchste Zeit, sich Gedanken über das perfekte Styling zu machen. Denn neben dem Dirndl darf natürlich auch die richtige Frisur nicht fehlen. Wir sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem Look garantiert zum Hingucker werden.

Der Wiesn-Countdown läuft: Bald startet nicht nur die Wiener Kaiser Wiesn, sondern auch viele andere Volksfeste! Wer sein Dirndl schon bereit hat, steht jetzt vor der nächsten Herausforderung: Welche Frisur passt am besten? Denn erst mit der richtigen Haarpracht wird der Look perfekt. Aber keine Sorge: für den perfekten Wiesn-Style müsst ihr nicht stundenlang beim Friseur sitzen oder euch die Hände verrenken. Mit diesen einfachen, aber atemberaubenden Frisuren zaubert ihr im Handumdrehen ein echtes Highlight, ganz ohne großen Aufwand!

Der französische Zopf: Zeitloser Klassiker mit Twist





Der französische Zopf ist die perfekte Frisur, um dem Dirndl den letzten Schliff zu verpassen! Mit dieser verspielten Flechtfrisur wird jeder Wiesn-Look im Nu aufgepeppt und sie ist so einfach nachzumachen, dass Sie sich vor der Wiesn nicht stundenlang im Bad aufhalten müssen.

So geht’s:

Bürsten Sie Ihre Haare gründlich durch und teilen Sie sie in drei gleichmäßige Strähnen auf. Flechten Sie dann einen klassischen Zopf, aber nehmen Sie bei jedem Flecht-Schritt etwas Haar von außen mit. Wenn Sie die ganze Haarpartie durchgearbeitet haben, fixieren Sie den Zopf mit einem Haargummi. Fertig ist der Look, der Sie im Festzelt garantiert zum Hingucker macht!

Der Flechtkranz: Für den klassischen Wiesn-Look

Diese Frisur verleiht Ihnen einen besonders zünftigen Look und passt perfekt zum Dirndl. Selbst mit halblangen Haaren können Sie diesen Style mühelos zaubern.

So geht’s:

Beginnen Sie den Zopf im Nacken, indem Sie Ihre Haare kopfüber werfen. Flechten Sie wie beim französischen Zopf, aber lassen Sie den Zopf nicht von der Stirn über den Hinterkopf laufen, sondern flechten Sie ihn von hinten über die Schläfen zur Stirn und dann auf der anderen Seite wieder nach unten. Fixieren Sie die Spitzen, fertig ist der Flechtkranz.

Sleek Bun mit Mittelscheitel: Eleganter Dirndl-Style

Der Sleek Bun ist mittlerweile eine absolute Trendfrisur und passt auch überraschend gut zum Dirndl. Das hochgesteckte Haar betont Ihre Hals- und Nackenpartie und passt hervorragend zu Blusen mit Kragen oder Flügelärmeln. Zudem hält der Look Ihre Haare aus dem Gesicht, falls es im Festzelt doch mal etwas heißer wird.

So geht’s:

Verteilen Sie etwas Haargel oder Haarwachs in Ihren Haaren und kämmen Sie sie zurück. Ziehen Sie einen mittigen Scheitel und binden Sie Ihre Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz. Drehen Sie diesen zu einem eleganten Dutt und fixieren Sie alles mit Haarnadeln. Ein Spritzer Haarspray sorgt dafür, dass der Look den ganzen Tag hält.

Offene Haare mit Haarreifen: Der unkomplizierte Wiesn-Chic

Für alle, die es schlicht, aber dennoch auffällig mögen, ist der Haarreif der perfekte Begleiter! Diese Frisur ist für alle Haarlängen geeignet und erfordert kein großes Können, alles, was Sie brauchen, ist das richtige Accessoire. Mit einem Haarreif oder einem Blumenkranz verleihen Sie Ihrem Look eine festliche Note, die perfekt zum Dirndl passt.

So geht’s:

Drehen Sie Ihre Haare mit einem Lockenstab in sanfte Wellen und setzen Sie einen Haarreif oder Blumenkranz auf. Fertig!

Wasserfall-Zopf: Der Hingucker für jede Wiesn-Queen

Diese Frisur bringt Bewegung und Raffinesse in Ihr Wiesn-Styling und sieht dabei absolut atemberaubend aus. Perfekt für den Abend im Festzelt und ein echter Blickfang!

So geht’s:

Teilen Sie eine Haarsträhne am Oberkopf ab und flechten Sie sie klassisch. Doch statt die untere Strähne über die obere zu legen, lassen Sie sie einfach fallen und nehmen eine neue Strähne von unten auf. Fahren Sie fort, bis der gewünschte Look erreicht ist. So entsteht die typische Wasserfall-Optik, bei der die Haare locker und luftig fallen, während der Oberkopf geflochten bleibt.