Victoria Swarovski über ihre neue Dirndl-Kollektion: "Familienfotos inspirieren mich"

Auf schlichte Eleganz setzt heuer Victoria Swarovski mit ihrer Krüger Dirndl-Kollektion – und läutet damit stilsicher die Oktoberfest-Fashion-Saison ein. Die Highlights & der Talk über Inspiration und Trachtenhochzeit.

Victoria Swarovski wuchs mit der Liebe zur Tracht auf. Als Tirolerin schätzt sie Tradition, als TV-Star modernen Glamour. Beides wollte die 32-Jährige in ihrer neuen Krüger Dirndl-Kollektion vereinen, wie sie im Interview erzählt.

Swarovski-Kristalle dürfen auch in dieser Dirndl-Kollektion nicht fehlen. © Krüger Dirndl

"Ich möchte jedes Jahr etwas Neues erschaffen"

Victoria, wie schwer ist es, nach so vielen Designs noch etwas Neues, Überraschendes zu kreieren? Wovon lassen Sie sich zu neuen Ideen inspirieren?

Victoria Swarovski: Ehrlich gesagt, es ist eine Mischung aus Herausforderung und Spaß. Ich möchte jedes Jahr etwas erschaffen und mir ist wichtig, den Wiedererkennungswert zu bewahren und gleichzeitig neue Akzente zu setzen. Inspiration finde ich überall, auf Reisen, in der Natur und manchmal sogar in alten Familienfotos oder alten Modezeitschriften.

Die diesjährige Kollektion ist sehr edel, weniger verspielt als jene in den Vorjahren – wie würden Sie den diesjährigen Trend in Sachen Tracht beschreiben?

Swarovski: 2025 steht ganz im Zeichen von klaren Linien und luxuriösen Materialien. Zurückhaltende Farben, hochwertige Stoffe und feine Details prägen den Look. Die Tracht zeigt sich in diesem Jahr besonders elegant und zeitlos.

Die TV-Beauty verzaubert Trachtenfans in diesem Jahr mit hochgeschlossenen, transparenten Chiffon-Blusen. © Krüger Dirndl

"Jedes Stück ist mit viel Liebe zum Detail entworfen"

Welches der Dirndl ist Ihr persönlicher Favorit und wieso?

Swarovski: Ich liebe natürlich alle Dirndl aus meinen Kollektionen. Jedes einzelne erzählt seine eigene Geschichte und hat seinen ganz besonderen Charme. Wenn ich mich aber wirklich für eines entscheiden müsste, dann wäre es das dunkelblaue Modell. Die Farbe wirkt zeitlos elegant, passt zu vielen Anlässen und strahlt für mich eine besondere Ruhe und Tiefe aus.

Wie viele Dirndl haben Sie? Gibt es vielleicht das eine oder andere Vintagedirndl, das Sie für Ihre Kreationen inspiriert hat?

Swarovski: In meinem Kleiderschrank finden sich tatsächlich ausschließlich Dirndl aus meinen eigenen Kollektionen. Sie sind über die Jahre zu einer ganz persönlichen Sammlung geworden. Jedes Stück ist mit viel Liebe zum Detail entworfen und spiegelt meine Leidenschaft für das traditionelle Handwerk wider. Inspiration finde ich immer wieder in alten Vintagedirndln, die eine gewisse Authentizität und Geschichte in sich tragen. Eine ganz besondere Erinnerung verbinde ich mit meinem allerersten selbst entworfenen Dirndl, es war der Moment, in dem sich meine Liebe zum Tragen und Gestalten dieser Kleider auf wundervolle Weise vereint hat.

Das dunkelblaue Dirndl Velina, 299 Euro, mit der Jacke Nerida, 219 Euro, ist Victoria Swarovskis Lieblingskreation aus ihrer Krüger Dirndl- Kollektion. © Krüger Dirndl

"Tracht passt zu weit mehr Anlässen, als man denkt"

Wann werden Sie heuer Tracht tragen?

Swarovski: Definitiv auf dem Oktoberfest, aber auch bei Sommerfesten und einer Hochzeit im Herbst. Ich finde, Tracht passt zu weit mehr Anlässen, als man denkt.

In diesem Jahr kam zu Ihrer „Let’s Dance“-Moderation das „Top Dog“-Format dazu. Sie sind selbst eine leidenschaftliche Hunde-Mama. Was haben Sie denn Ihrem Vierbeiner schon beigebracht?

Swarovski: Mein Hund kann die Klassiker wie „Sitz“ und „Platz“, aber auch ein paar Tricks wie „High Five“. Bei „Top Dog“ habe ich noch mehr über Geduld, Motivation und spielerisches Training gelernt, manches probiere ich gleich zu Hause aus.

Die gebürtige Tirolerin kreiert seit 2017 Trachtenlooks für Krüger Dirndl. © Krüger Dirndl

"2026 kommt eine eigene Kleiderkollektion"

Welche beruflichen Projekte stehen für heuer bzw. 2026 sonst noch an?Swarovski: Nachdem ich im letzten Jahr gemeinsam mit Claire Luise eine Sommerkollektion herausgebracht habe, die großen Anklang fand, freue ich mich sehr, 2026 meine ganz eigene Kleiderkollektion zu präsentieren. Darauf kann man sich wirklich freuen. Es wird wieder etwas ganz Besonderes und völlig anderes!