Heißes ESC-Gerücht: Victoria Swarovski soll moderieren

Von RTL zum ORF und wieder zurück? Insider behaupten, ja, Vici soll den Job bekommen!

Da wir nun endlich wissen, dass der nächste Austragungsort des Song Contest die Wiener Stadthalle sein wird, geht es mit den Spekulationen um Details der Show los.

Moderation

Wer wird moderieren ist dabei die spannendste Frage, die im Raum steht. Da der ORF den ESC veranstaltet, liegt die Vermutung nahe, dass bekannte ORF-Moderatoren die Rolle übernehmen könnten. Etwa Andi Knoll oder Mirjam Weichselbraun, die das Event zuletzt auch 2014 gemeinsam mit Alice Tumler, Arabella Kiesbauer und Conchita als Bonus-Host moderiert haben.

Fixstarter

Knoll und Conchita sollen Fixstarter sein, doch wie sieht es sonst aus? Mirjam Weichselbraun ist auch immer mit dabei, doch sie soll Unterstützung bekommen. Das heißeste Gerücht in diesem Zusammenhang: Victoria Swarovski soll ebenso durch die Show führen.

© RTL / Stefan Gregorowius

Noch ist es nicht fix, dass Swarovski, die meist bei RTL zum Einsatz kommt (u.a. für "Let's Dance") für den ESC bereitsteht. Doch Insider sind sicher, dass sie einen Part übernehmen werde.