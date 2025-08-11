Alles zu oe24VIP
"Ich hätte sie nicht erkannt!" - Beauty-Doc analysiert Victoria Swarovskis Gesicht
© Instagram/Getty Images

Botox & Co.

11.08.25, 11:43
Schönheitschirurg Alexander Kozlowski analysiert für oe24 das Gesicht der Kristallerbin und ist sich sicher, dass hier schon etliche Male nachgeholfen wurde. 

Victoria Swarovski ist ohne Zweifel eine der schillerndsten Persönlichkeiten Österreichs. Als Sängerin, Moderatorin und Unternehmerin hat sie sich längst einen Platz im Rampenlicht gesichert - auch auf internationaler Ebene. Mit Charme, Talent und einem umwerfenden Aussehen begeistert sie Fans und Publikum gleichermaßen. Doch hinter der makellosen Fassade steckt laut Experten nicht mehr nur natürliche Schönheit.

Mehr lesen: 

Oe24 hat bei Schönheitschirurg Alexander Kozlowski nachgefragt, der die sichtbaren Veränderungen an Victoria Swarovski genau analysiert hat. „Was ich auf den ersten Blick sehe, ist eine ausgiebige Lippenfülle, die durch Unterspritzung mit vermutlich Hyaluronsäure erreicht wurde“, erklärt der Arzt. Doch das sei nicht alles: „Optisch sieht es so aus, als hätte sie auch den Unterkieferwinkel, die Jawline und die Wangenknochen mit Hyaluronsäure akzentuiert.“

© Kozlowski

Botox als Helfer

Auch die makellose, faltenfreie Haut fällt Kozlowski auf. Er vermutet, dass Botulinum Toxin – besser bekannt als Botox – zur Faltenglättung und zum Anheben der Augenbrauen eingesetzt wurde. „Darüber hinaus ist natürlich viel Make-up im Spiel. Victoria weiß genau, wie sie sich fotografieren lässt und wie sie ihre Haare stylen muss, um perfekt auszusehen.“ Dass sie viel abgenommen habe, sei natürlich auch ein Faktor. 

 


 

So weit geht der Experte sogar, dass er zugibt: „Ich hätte sie gar nicht erkannt.“

Trotz aller Diskussionen um Schönheitsbehandlungen bleibt Victoria Swarovski für viele ein Vorbild. Ihre Erfolge und ihre Ausstrahlung sind unbestritten – zudem scheut sie moderne Beauty-Trends nicht. Ihren Fans gefällt jedenfalls, was sie sehen. Über 3.000 Gefällt-mir-Angaben erhaschte Vici für ihr neuestes Foto.

