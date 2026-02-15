Große Überraschung bei Abschieds-Konzert von Michelle

Schlager-Ikone Michelle hat am Sonntag ihr offizielles Abschieds-Konzert gegeben, dabei kam es zu einer riesigen Überraschung.

In der Uber Arena von Berlin geschah am Sonntag das, was viele Fans nicht glauben wollten. Schlager-Legende Michelle gab genau an ihrem 54. Geburtstag tatsächlich ihr allerletztes Konzert.

Die "Wer Liebe Lebt"-Sängerin erfüllte dabei Anhängern nahezu alle Wünsche. Selbst ein Duett mit Tochter Marie Reim gab es zu hören und auch ihr Verlobter Eric Philippi war natürlich mit dabei.

© Getty Images

Die "BUNTE" war live dabei und berichtete von einem emotionalen Gänsehaut-Moment, als Philippi auf die Bühne kam. Er hielt eine ergreifende Rede zu Ehren seiner zukünftigen Frau.

"Gibt keinen besseren Moment"

Doch dann kam die große Überraschung, mit der selbst die Frau des Abends nicht gerechnet hatte. In der ausverkauften Halle ging Eric erneut auf die Knie. "Es gibt keinen besseren Moment, als diesen", beginnt er und wiederholt seinen Hochzeitsantrag vor tausenden Zeugen, die es gar nicht fassen konnten, was sie gerade erleben.

"Ich möchte an deiner Seite sein und dir noch einmal die Frage stellen, ob du mich heiraten möchtest", sprach der Musiker ins Publikum. Tosender Applaus und ein lautstarkes Gekreische der Fans erfüllte die Halle.

Im Juni 2024 gab das Paar die Verlobung bekannt und wegen der Abschiedstour musste die Hochzeit verschoben werden. Michelle war sichtlich gerührt und antwortete: "Ja, ich liebe dich über alles und jetzt bin ich nicht mehr die ewige Verlobte!" Denn jetzt, wo sie ihre Karriere offiziell beendet hat, steht der Schlager-Hochzeit des Jahres nichts mehr im Weg.