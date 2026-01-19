Michelle: Abschied mit Liebesshow zum Bestpreis

Schlager-Königin Michelle bringt am 13. Februar mit der Abschieds-Show „Zum letzten Mal“ die Stadthalle zum Beben. Alle Hits, große Emotionen und Liebesshow inklusive. Mit Ticket24 sind Sie zum Bestpreis dabei.

Michelle, neben Helene Fischer und Andrea Berg eine der Allergrößten im Schlagerbusiness, sagt jetzt mit der Abschieds-Tournee „Zum letzten Mal“ Goodbye. Am 13. Februar steigt das allerletzte Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle. Mit oe24 sind zum Bestpreis dabei. Auf Ticket24 erhalten Sie jetzt ihre Tickest für das Wien Konzert von Michelle mit 20 Euro Ermäßigung.

Der Abschied wird hochemotional. Das stellte Michelle schon am Sonntag beim Tourstart in der in der Emsland Arena von Lingen (Niedersachsen) unter Bewies! Vom Opener „Flutlicht“, bei dem unzählige Schlagzeilen ihre Rekord-Karriere dokumentieren, bis zum Finale „Zum letzten Gang“ zündet Michelle vor zwei überdimensionalen Hochkant Videoscreens eine Abschieds-Show der Extraklasse. Mit über 30 Songs, allen Hits – von „Große Liebe“ bis „Scheisskerl“, süßen Gastauftritten von jeder Menge Kinder bei „Kleine Prinzessin“ und tränenreichen Ansagen: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für eure Liebe und für das, was ihr mir in den all Jahren geschenkt habt. Irgendwann kommt dann aber die Stunde, wo ich sagen muss, das war‘s für mich!“

Als Highlight gibt’s die große Liebesshow: ihr Verlobter Eric Philippi, der auch mit den Solo-Einlagen „Schockverliebt“, und „Wir bleiben noch“ glänzen darf, wird für die Kuschel-Duette „Falsch dich zu lieben“, „Nicht verdient“ und „Idiot“ auf die Bühne geholt.“ Innige Zärtlichkeiten und Küsse inklusive.

„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als die letzten Sekunden hier mit Euch auf der Bühne zu verbringen,“ zeigte sich Michelle zum Konzert-Finale gerührt. „Der Tourauftakt in Lingen war mehr als ein Konzert – er war ein gemeinsamer Moment des Innehaltens, des Erinnerns und des Abschieds.“ war auch „Nordnews“ begeistert.

Im Juni wird sie noch einmal bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom“-Open-Air in Kitzbühel auftreten – als symbolischer Schlusspunkt einer langen Karriere. Schon am 13 Februar rockt Michelle mit ihrer Abschieds-Tournee die Wiener Stadthalle.