Frühstart für Robbie Williams: neue CD ist schon da!

Popwunder auf Spotify! Die neue CD „Britpop“ von Robbie ist schon da. Drei Wochen früher als erwartet und musikalisch so stark wie schon lange nicht. Damit stürzt er jetzt die Beatles vom Chart-Thron!

Eigentlich hätte heute Freitag „nur“ die neue Robbie Williams Single „All My Life“ erscheinen sollen. Doch plötzlich war das ganze Album „Britpop“ auf Spotify zu finden. Ein irres Wunder, oder ein wunderlicher Irrtum. Denn eigentlich waren die 11 neuen Robbie Hits ja erst für den 6. Februar erwartet. Also erst in drei Wochen.

© Sony Music

© zeidler

Jetzt legt Robbie mit „Britpop“ einen ungewöhnlichen Frühstart hin. Und ist trotzdem um 3 Monat zu spät. Denn eigentlich war „Britpop“ schon für den 10. Oktober erwartet, doch knapp nach seinem triumphalen Konzert in Klagenfurt gab’s den Rückzieher. „Aufgrund von Terminänderungen erscheint „Britpop“ nun am 6. Februar 2026. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Das Warten wird sich lohnen!“

Wie wahr! „Britpop“ besticht beim oe24-Soundcheck als flottes Pop-Werk bei dem neben der bereits vorab veröffentlichten Gänsehaut-Ballade „Human“ und dem neuen Hit „All My Life“ vor allem der Electronic-Hammer „Morrissey“, bei dem er Vergleiche mit dem gleichnamigen Pop-Star zieht („Du hattest deine Zeit. Jetzt bin ich dran!“), die große Liebeserklärung „You „ (Du bist besser als alle anderen“) und die hymnenhaft-eindringliche Abrechnung „Its OK until The Drugs Stop Working“ und „Pocket Rocket“, die Balladeske-Version des Tour-Hits „Rocket“ herausstechen.

© The Chart Company

Damit wird Robbie jetzt in England einen neuen Chart-Rekord aufstellen: zum 16. Mal auf Platz 1! Damit lässt er nun auch die Beatles, mit denen er sich bislang mit je 15 Mal Chart Gold den Thron teilte, hinter sich. Damit wäre sein großer Plan aufgegangen, denn im Oktober hatte er ja eine nahezu unüberwindliche Konkurrenz: „The Life Of A Showgirl“ von Taylor Swift: Ich habe Angst vor Taylor Swift. Ich bin zwar noch immer eine große Nummer, aber mit ihr kann ich nicht mithalten!“ Jetzt tritt er den Gegenbeweis an.