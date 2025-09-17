Robbie: Fan-Schock nach Kärnten-Triumph

Robbie Williams verschiebt seine neuen Hits! Das für Oktober geplante Album „Britpop“ kommt jetzt erst am 6. Februar. Die Fans rätseln: Hat Robbie Angst vor Taylor Swift oder ist das Gesundheits-Drama seiner Eltern noch viel schlimmer?

Erst am Sonntag ließ Robbie Williams Klagenfurt ausflippen. 27.000 Fans im Wörthersee Stadion feierten die flotte und freche Bombast-Show „Britpop“. Alle Hits, Bungeesprung, die Fotos seiner süßen Kinder und ein rot-weiß-rotes Herzbeben inklusive. „Austria ik liebe euk!“ In der Nacht auf Mittwoch dann der große Schock. In einem Mail wurde der Bestell-Status seiner für 10. Oktober erwarteten neuen CD „Britpop“ mit dem Konzert-Hammer „Rocket“ und der aktuellen Gänsehaut-Ballade „Human“ weit nach hinten geschoben. „Aufgrund von Terminänderungen erscheint „Britpop“ nun am 6. Februar 2026“ heißt es da. Und weiter: „Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Das Warten wird sich lohnen!“

Die ebenso ungewöhnliche wie lange Verschiebung des Veröffentlichungstermins der neuen Robbie-Hits lässt nun die Fans spekulieren: Hat Robbie, der ja in England auf seinen bereits 16. Nummer-eins-Hit (Rekord!“) hofft, Angst vor Taylor Swift, die ja am 3. Oktober ihre neue CD „The Life of a Showgirl“ bringt und damit wohl für einige Wochen Platz 1 der Charts blockieren wird? Oder sind die gesundheitlichen Probleme noch schlimmer als befürchtet?

„Meine Mum hat Demenz und erkennt mich nicht mehr. Mein Daddy hat Parkinson,“ gab er ja schon in Klagenfurt ein erschütterndes Update. Jetzt ist es gut möglich, dass er für die Pflege die vielen nötigen Promo-Termine und die CD-Veröffentlichung in das Jahr 2026 verschiebt.