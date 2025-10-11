Robbie Williams: Wegen IHR verschiebt er sein neues Album "Britpop"

Robbie Williams verschiebt sein neues Album "Britpop" – und nennt den Grund beim Namen: Taylor Swift. Der Musiker will den Beatles-Rekord knacken und überlässt ihr vorerst das Feld

Eigentlich hätte Robbie Williams (51) sein neues Album „Britpop“ schon am 10. Oktober veröffentlichen sollen. Doch der britische Musiker macht einen Rückzieher – und zeigt sich ungewöhnlich ehrlich über die Gründe. Wie Williams bei BBC Radio 1 erklärte, habe er den Veröffentlichungstermin verschoben, weil er nicht gegen Taylor Swift antreten wolle. Die US-Sängerin gilt derzeit als unangefochtene Chart-Queen. "Ich bin immer noch eine große Nummer, aber mit ihr hier kann ich nicht mithalten", sagte er scherzhaft im Interview. Sein Ziel sei klar: Er wolle den Rekord für die meisten Nummer-eins-Alben in den britischen Charts allein halten – ein Titel, den er aktuell mit den Beatles teilt. Sowohl Williams als auch die legendäre Band haben bisher 15 Alben an die Chartspitze gebracht.

© zeidler

Ziel: Platz eins in den Charts

"Ich bin sehr ehrgeizig und will diesen Rekord unbedingt sichern", so Williams. Der neue Erscheinungstermin von "Britpop" ist nun der 6. Februar. Mit dem verschobenen Datum hofft der Sänger, freie Bahn in den Charts zu haben – ohne Konkurrenz von Swifts neuem Album. Auch auf einem Konzert in Camden sprach Williams laut "The Sun" offen über seine Entscheidung. "Wir tun alle so, als ginge es nicht um Taylor Swift, aber das ist verdammt noch mal so", sagte er auf der Bühne. "Mit der kann man nicht mithalten."

Der Musiker habe ursprünglich nicht vorgehabt, seine Fans warten zu lassen – doch die Aussicht, den historischen Chart-Rekord zu brechen, sei zu verlockend gewesen. "Solch eine Gelegenheit bekommt man nicht oft im Leben", erklärte er.

Zwischen Ehrgeiz und Selbstironie

© zeidler

Für Williams ist der Rückschritt gleichzeitig ein strategischer Schritt nach vorn. "Es fühlt sich an wie eine alternative Realität, wenn ich meine Karriere und die neue Platte betrachte", sagte er weiter. Sein Ziel bleibt klar: Im Februar will er mit "Britpop" endlich allein an der Chartspitze stehen.