Hass-Welle gegen Robbie Williams: Türkei-Konzert geplatzt

Robbie Williams Konzert in Istanbul wurde abgesagt. Der Organisator hat Sicherheitsbedenken, nachdem es in den sozialen Medien heftige Reaktionen auf den Vorwurf gegeben hatte, er sei ein "Zionist".

Am 7. Oktober 2025 sollte eigentlich der britische Pop-Star Robbie Williams in Istanbul an der Ataköy Marina auftreten. Als Gründe für die Absage nannte der Veranstalter die öffentlichen Gegenreaktionen und potenzielle Sicherheitsrisiken. Dem Briten wird in den sozialen Medien vorgeworfen, ein "Zionist" zu sein, so Berichte türkischer Medien.

Robbie Williams hat eine spezielle Verbindung zur Türkei. Seine Ehefrau Ayda Field hat türkische und jüdische Wurzeln. Ihre Mutter ist Jüdin, wodurch Ayda ebenfalls diesen Glauben hat.

Führt Familientraditionen weiter fort

In der Vergangenheit erklärte Robbie Williams, da seine Ehefrau jüdisch ist, werden seine Kinder ebenfalls jüdisch erzogen. Er führt einige Familientraditionen aus Respekt vor ihrer Herkunft weiter fort.

Seine Ehefrau Ayda hat ihn gerettet. „Dabei hatte ich furchtbare Angst vor der Ehe", gesteht Robbie Williams. © Getty Images

Der Pop-Star sagte während eines Konzerts in Tel Aviv im Jahr 2023: “Ich erziehe meine Kinder jüdisch und bin dankbar für das jüdische Volk. (...) Meine Frau ist Jüdin, also sind auch meine Kinder Jüdinnen. Ich möchte einige Traditionen in der Familie bewahren, einfach aus Respekt vor euch und eurer Geschichte.„