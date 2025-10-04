Wegen Prostatakrebs: Oasis-Star bricht Tour ab

Er machte die Versöhnung der Gallagher-Brüder möglich. Doch nun muss der Gitarrist der Band, Paul "Bonehead" Arthurs, eine Pause einlegen und sagt einige Konzerte seiner Welt-Tournee ab. Der Grund: Prostatakrebs.

Paul Arthurs teilte auf X seinen Fans mit: "Anfang dieses Jahres wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert." Mit der Behandlung hat er sofort begonnen. Die Therapie sei erfolgreich gewesen, wodurch Arthurs mehrere Male auftreten konnte. Für die weiteren Behandlungen muss er die Tour abbrechen.

Der Gitarrist ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt. Im April 2022 verkündete er, dass bei ihm Mandelkrebs diagnostiziert wurde. Im September 2022 wurde Arthurs für gesund erklärt.

"Wir sehen uns im November wieder"

In seinem Statement erklärt der Gitarrist: "Jetzt muss ich eine geplante Pause für die nächste Phase meiner Behandlung einlegen, sodass ich die Konzerte in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney verpassen werde."

Und kündigt an: "Ich bin wirklich traurig, diese Shows zu verpassen, aber ich fühle mich gut und werde rechtzeitig für Südamerika wieder fit sein. Habt eine tolle Zeit, wenn ihr diesen Monat dabei seid, und wir sehen uns im November wieder."

Auf dem offiziellen Oasis-Instagram-Account reagierte die Band sofort und schreibt: "Wir wünschen dir alles Gute für deine Behandlung … wir sehen dich in Südamerika wieder auf der Bühne."

Wichtig für die Wiedervereinigung

Er ist Gründungsmitglied der Band und ist auch über die Jahre mit beiden Gallagher-Brüdern befreundet geblieben. Laut ihnen sei Paul "Bonehead" Arthurs einer der Hauptgründe für die Wiedervereinigung der Band gewesen.

© Getty Images

Gegenüber der britischen "Daily Mail" verriet eine Quelle: "Bonehead ist einer der wenigen Menschen, mit denen beide befreundet sind, und er hat sich in letzter Zeit sehr um eine Versöhnung bemüht, und das hat sich endlich ausgezahlt."