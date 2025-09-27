Alles zu oe24VIP
Paul Gallagher: Bruder von Oasis-Stars muss sich vor Gericht verantworten
Schwere Vorwürfe

Paul Gallagher: Bruder von Oasis-Stars muss sich vor Gericht verantworten

27.09.25, 14:31
Paul Gallagher, Bruder von Liam und Noel Gallagher, bekennt sich bei einem Gerichtstermin in London nicht schuldig – trotz schwerer Vorwürfe

Paul Gallagher (59), älterer Bruder der Oasis-Mitglieder Liam (53) und Noel Gallagher (58), hat laut Mirror bei einem erneuten Gerichtstermin in London auf nicht schuldig plädiert. Dem Mann aus East Finchley, Nord-London, werden Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, absichtliche Strangulation, Morddrohungen und Körperverletzung vorgeworfen.

Prozessbeginn 2027

Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 2022 und 2024 ereignet haben. Vor dem Southwark Crown Court wurde ein Prozess für September 2027 angesetzt. Gallagher war zuvor bereits am Harrow Crown Court erschienen, nachdem er im August beim Westminster Magistrates' Court lediglich seine Angaben bestätigt hatte.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Ermittlungen begannen 2024, nachdem eine Frau schwere Anschuldigungen bei den Behörden erhoben hatte. Laut Polizei schilderte sie die Vorfälle detailliert. Speziell geschulte Beamte betreuen die Frau. Ein Sprecher erklärte, die Vorwürfe umfassten wiederholtes gewalttätiges und bedrohliches Verhalten.

Paul Gallagher im Schatten seiner Brüder

Anders als Liam und Noel stand Paul Gallagher selten im Rampenlicht. Bekannt war er vor allem durch Interviews, in denen er sich als Vermittler zwischen den zerstrittenen Brüdern darstellte. Die Konflikte führten 2009 schließlich zur Auflösung von Oasis. Paul hielt sich überwiegend im Hintergrund – umso überraschender erscheinen nun die schwerwiegenden Vorwürfe gegen ihn.

