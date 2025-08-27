Alles zu oe24VIP
Oasis-Comeback: SO viel cashen die Gallagher-Brüder
Mega Summe

27.08.25, 09:22
Diese Reunion hat sich jedenfalls ausgezahlt für Liam und Noel.

Es war die Pop-Sensation des Jahrzehnts! Die Gallagher-Brüder Noel (58) und Liam (52) haben für ein Comeback ihrer Kultband Oasis wieder zusammengefunden.

Das war für Fans lange undenkbar. Haben die zwei doch medienwirksam jahrelang deftig miteinander gestritten! Doch diesen Sommer war es soweit und die "Oasis Live '25"-Tour begann mit dem ersten Konzert in Cardiff am 4. Juli und war nach kurzer Zeit ausverkauft.

Goldrausch 

Insgesamt 41 Gigs werden bis zum großen Finale am 23. November in Sao Paulo gespielt und das beschert den Gallaghers einen wahren Goldrausch. Wie die Daily Mail berichtet, sollen sie jeweils um die 86 (!) Millionen Euro einnehmen.

Besonderer Coup

Dazu kommen aber noch Merch-Artikel und der exklusive Deal mit Sportgigant Adidas. Und: Die Band soll rund 50 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks auf den Konzerten bekommen. Ein Coup, der seinesgleichen sucht!

