Schock bei Oasis-Konzert: Fan stürzt in Wembley-Stadion von Tribüne und stirbt

Ein tragisches Unglück überschattet die Reunion-Tour von Oasis: Während des vierten Konzerts in Wembley stürzte ein Fan tödlich in die Tiefe.

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Samstagabend während des Oasis-Konzerts in London-Wembley. Ein Mann in den 40ern stürzte aus der oberen Tribüne des Stadions und wurde nach seinem Aufprall auf dem Betonboden noch vor Ort für tot erklärt.

Das Unglück geschah gegen 22:19 Uhr, während die Gallagher-Brüder vor 90.000 Fans auf der Bühne standen. Die Polizei bestätigte, dass der Mann Verletzungen erlitt, die auf einen Sturz hindeuten, und dass die Ermittlungen laufen.

Augenzeugin berichtet von schockierenden Szenen

Eine Konzertbesucherin, die im unteren Rang direkt unterhalb des Geschehens saß, schilderte die dramatischen Momente gegenüber englischen Medien: „Ich war in Sektion 211. Erst dachte ich, ein Mantel fällt herunter – dann sah ich den Mann am Boden liegen. Es war einfach nur schrecklich.“

Medizinisches Personal versuchte noch, den Fan zu reanimieren – vergeblich.

Band zeigt sich erschüttert

Die Band veröffentlichte am Sonntag eine Stellungnahme: „Wir sind schockiert und traurig über den tragischen Tod eines Fans beim Konzert. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und den Freunden.“

Die britische Polizei forderte alle Besucher mit Handyaufnahmen oder Hinweisen auf, sich zu melden. Auch die Health and Safety Executive könnte laut Polizei eine Untersuchung einleiten.

Das Konzert war Teil der sieben London-Shows der gigantischen Reunion-Tour von Oasis. Bei der Ankündigung im Vorjahr versuchten über 14 Millionen Fans, Tickets zu ergattern.