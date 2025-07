Tom Cruise und Ana de Armas: Liebes-Premiere in Vermont

Jetzt scheint es offiziell zu sein: Hollywood-Star Tom Cruise und Schauspielerin Ana de Armas wurden erstmals Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesichtet – und heizen damit die Liebesgerüchte weiter an. Nach monatelangen Spekulationen zeigen sich die beiden nun vertraut wie ein echtes Paar

Erst kürzlich verbrachten Cruise und de Armas romantische Stunden in Woodstock, einem idyllischen Örtchen im US-Bundesstaat Vermont. Dort flanierten sie Arm in Arm unter Bäumen durch die charmante Kleinstadt, begleitet von engen Freunden. Besonders auffällig: Ihre vertraute Körpersprache – Ana hielt fest die Hand des Hollywood-Helden. Tom präsentierte sich gewohnt fit in einem engen T-Shirt, Jeans und Basecap. Ana setzte auf lässige Eleganz mit weißem Shirt, schwarzen Zigarettenhosen und natürlichem Look – ihr braunes Haar locker zum Pferdeschwanz gebunden. Beim Spaziergang gönnte sie sich einen Eiskaffee und tauschte zwischendurch Lacher mit einer Freundin aus.

Bereits letzte Woche sorgte das Duo für Aufsehen: In London besuchten sie gemeinsam das Konzert von Oasis im Wembley-Stadion – obwohl die Gallagher-Brüder sich öffentlich kritisch über Tom Cruises Filme geäußert hatten. Doch davon ließen sich die beiden nicht beirren. Seit dem Valentinstag sollen Cruise und de Armas laut Insidern ein Paar sein. Eine offizielle Bestätigung fehlt zwar, doch ihre gemeinsamen Reisen sprechen Bände: Erst kürzlich genossen sie einen luxuriösen Yachturlaub vor Menorca.

Ein Insider verriet gegenüber "DailyMail": „Tom verwöhnt Ana mit Geschenken – erst Blumen, dann Bücher, jetzt Schmuck und Designermode.“ Der wohl größte Luxus? Seine Bereitschaft, mit ihr jederzeit die Welt zu bereisen. Eine Liebe auf Hollywood-Niveau – und definitiv mehr als nur ein Sommerflirt.