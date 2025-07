Bruder der Oasis-Stars muss wegen Vergewaltigung vor Gericht

Paul Gallagher ist wegen Vergewaltigung angeklagt. Am 27. August soll Gallagher vor dem Amtsgericht Westminster erscheinen.

Paul Gallagher, der älteste Bruder der bekannten Oasis-Stars Liam (52) und Noel Gallagher (58), steht in Großbritannien wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht. Laut "The Telegraph" geht es um mehrere schwere Vorwürfe: dreifache sexuelle Nötigung, Nötigung und zweifache Morddrohungen. Demnach werden ihm weiters dreifache vorsätzliche Strangulation sowie Körperverletzung zur Last gelegt. Die Ermittlungen laufen offenbar bereits seit 2024. Am 27. August soll Gallagher vor dem Amtsgericht Westminster erscheinen.

Der Skandal trifft die Familie zu einem brisanten Zeitpunkt: Noel und Liam feiern gerade mit einer Reunion-Tour das große Comeback von Oasis – nach 16 Jahren Funkstille. Ausverkaufte Konzerte, darunter drei in Wembley, sowie weitere Auftritte in Edinburgh und Dublin stehen an. Der Prozess gegen ihren Bruder überschattet diese Erfolge jedoch.

Paul Gallagher war selbst nie Teil der Band. Er wuchs gemeinsam mit Liam und Noel in Burnage bei Manchester auf, wurde aber laut eigener Aussage 1993 nicht einmal beim Verkauf von Oasis-Merchandise eingebunden. Seine Erinnerungen veröffentlichte er 1997 im Buch Brothers: From Childhood to Oasis. Im Gegensatz zu seinen prominenten Brüdern blieb Paul im Hintergrund: Er arbeitete u. a. für das Label "Creation Records", managte Bands, legte als DJ auf und schrieb über Sport.

Heute lebt Paul Gallagher nach eigenen Angaben ein einfaches Leben in einer Wohnung, die ihm Noel 2004 gekauft hatte. Während seine Brüder vor jubelnden Fans auftreten, droht ihm nun eine Haftstrafe.