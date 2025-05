× Oasis: oe24-Story sorgt jetzt für weltweite Schlagzeilen

„Ja ich bin dabei!“ Im oe24-Talk machte Andy Bell sein Comeback bei Oasis offiziell. Jetzt wird die Story weltweit übernommen. Dazu gibt's Opa-Freuden für Liam!

„Andy Bell bestätigt seinen Platz im wiedervereinigten Oasis-Lineup“ (Billboard) „ Oasis-Star bestätigt, dass er bei den kommenden Reunion-Konzerten mit Liam und Noel Gallagher dabei sein wird und er „freut sich wirklich darauf“ (Daily Mail), „Ich bin dabei“: Andy Bell bestätigt, dass er Teil der Oasis-Reunion-Tour sein wird“ (The Point) oder „Oasis-Reunion-Tour: Andy Bell bestätigt seine Teilnahme“ (NME) – weltweite Schlagzeilen nach einer großen oe24-Story. Am 9. Mai bestätigte Andy Bell nach seinem Wien-Konzert mit seiner Band Ride, im Backstage-Talk mit oe24, dass er ab 4. Juli mit Oasis auf Tour gehen wird. „Ja ich bin dabei und freue mich schon!“

© zeidler ×

© Google ×

oe24-Story sorgt für weltweite Schlagzeilen

© Google ×

Ein Faktum, das bis dahin von Liam und Noel Gallagher ja noch nicht bestätigt wurde und nun deshalb von Medien wie Fans gleichsam gefeiert wird. „Freut mich sehr, das zu hören!“, „Er ist ein hervorragender Musiker und verdammt cool“ oder „Er musste einfach dabei sein“ jubelt die Fangemeinde. Bell war ja schon von 1999 bis zum bitteren Ende im Jahr 2009 bei Oasis und komponierte auch Oasis-Klassiker wie „Thank You For the Good Times“ oder „Turn Up the Sun“.

© Getty Images ×

In Kürze soll Bell dann mit den Oasis-Proben starten. Für Liam Gallagher, der auf X (vormals Twitter) bereits erste Einblicke in die noch geheime Setlist liefert („D’You Know What I Mean“ ist dabei ,„Acquiesce“ aber nicht“), gibt’s dafür jetzt sogar einen extra-Boost. Tochter Molly macht ihn, wie sie auf Instagram verrät, bald zum Opa!