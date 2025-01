× „Ziemlich nahe dran!“ Liam verrät erste Details zur Oasis-Reunion

Nach 16 Jahren Streit gehen Oasis 2025 doch wieder auf Tour. Jetzt heizt Liam die Gerüchte um die Setlist an

Am 4. Juli steigt der Konzert-Hit des Jahrzehnts. Nach fast 16 Jahren Streit stehen Liam und Noel Gallagher im Principality Stadium von Cardiff erstmals wieder gemeinsam als Oasis auf der Bühne. Ein Konzert-Wunder, das alle Dimensionen sprengt. Für die ersten 14 Konzerte in Großbritannien und Irland gab es über 14 Millionen Ticket-Anfragen!

Mittlerweile wurde die „ Oasis Live '25 Tour“ auf 41 Konzerte erweitert. Auch in den USA; , Japan und Südamerika. Jetzt lässt Liam Gallagher dazu mit einer neuen Wortspende auf X (vormals Twitter) aufhorchen. Dort wird ein Fan-Setlist rund um 21 Hymnen wie „Some Might Say“, „Supersonic“, „Whatever“ oder „Live Forever“ mit den Worten „It’s not far off“ also „Das ist schon ziemlich nahe dran“ kommentiert.

Spannend: Finden sich auf der Fan-Setlist auch Schmankerl wie „The Hindu Times“ „Columbia“ oder „The Importance of Being Idle“, so wurde dabei auf den Überhit „Wonderwall“ „vergessen“. Wohl mit ein Grund, warum Liam diese als nur „ziemlich nahe dran“ wertet, denn dass Oasis just auf ihren allergrößten Hit verzichten scheint ja nahezu unmöglich.