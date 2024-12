× Noel: “Die Oasis Konzerte werden nicht mehr so wild wie früher!“

Nach 15 Jahren Streit gehen Noel und Liam Gallagher ab Juli wieder als Oasis auf Tour. Die großen Dramen sollen dabei ausbleiben.

„Es wird nicht so wild wie damals, denn wir sind jetzt auf der falschen Seite der 50, also zu alt!“ Noel Gallagher gibt ein rares Update zum Comeback von Oasis. Nach 15 Jahren Streit hat er ab 4. Juli ja gleich 41 Reunions-Konzerte mit seinem Bruder Liam gebucht. In den größten Stadien von England über die USA bis Australien.

© Simon Emmett ×

© Getty Images ×

Anders als in den wilden 90er und 2000er Jahre, wo wüste Auseinandersetzungen, Streits oder sogar vorzeitige Abgänge von einem der Brüder ja fast an der Tagesordnung standen, soll es nun deutlich gemäßigter zugehen.

© zeidler ×

Noel (o.) und Liam (u.) haben sich wieder lieb.

© Getty Images ×

„Wir sind jetzt zu alt, um uns darum zu scheren, also wird es keine Auseinandersetzungen geben, es wird keinen Streit geben. Es ist eine Ehrenrunde für die Band,“ erklärte Noel bei der Legends’ Ausstellung in der Londoner National Portrait Gallery seinen Zugang zu den Konzerten.