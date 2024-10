× Oasis stornieren jetzt 50.000 Tickets

Es waren die heißbegehrtesten Tickest des Jahrzehnts und ließ viele verzweifelte Fans bei Wiederverkaufsseiten zuschlagen. Doch nun wollen Oasis diese Tickets stornieren!

Schlechte Nachrichten für Tausende Oasis-Fans: Auf inoffiziellen Wiederverkaufsseiten erstandene Tickets für die ausverkaufte Comeback-Tournee der britischen Popband kommenden Sommer werden storniert. "Die Ticketagenturen Ticketmaster und See Tickets werden in den nächsten Wochen mit der Stornierung von Tickets beginnen, bei deren Verkauf gegen die für die Tournee eingeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen wurde", sagte ein Sprecher am Montag.

Die Überprüfung der Ticketverkäufe sei im Gange, erklärte er. "Die stornierten Tickets werden zu gegebener Zeit über die offizielle Ticketagentur Ticketmaster wieder zum Verkauf angeboten", hieß es weiter. Davon könnten Tausende Fans betroffen sein - den Angaben zufolge landeten bis zu vier Prozent aller Tickets auf Wiederverkaufsportalen.

Das sind die Europa Tourdaten von Oasis:

4. Juli Cardiff, Principality Stadium

5. Juli Cardiff, Principality Stadium

11. Juli Manchester, Heaton Park

12. Juli Manchester, Heaton Park

16. Juli Manchester, Heaton Park

19. Juli Manchester, Heaton Park

20. Juli Manchester, Heaton Park

25. Juli London, Wembley Stadium

26. Juli London, Wembley Stadium

30. Juli London, Wembley Stadium

2. August London, Wembley Stadium

3. August London, Wembley Stadium

8. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

12. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16. August Dublin, Croke Park

17. August Dublin, Croke Park

27. September London, Wembley Stadium

28. September London, Wembley Stadium

Die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher hatten Ende August ihren seit 15 Jahren andauernden Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Welttournee angekündigt. Der Ticketverkauf begann am 31. August - kurz darauf waren alle Konzerte ausverkauft. Es kam zu Chaos, Wartelisten und einem Zusammenbruch der Verkaufsseiten, insbesondere beim Anbieter Ticketmaster.

Noch am selben Tag wurden Tickets auf nicht offiziellen Wiederverkaufsseiten für mehrere hundert oder sogar tausend Euro angeboten.

Die 1991 in Manchester im Nordwesten Englands gegründete Band gilt als Mitbegründer der Britpop-Ära, ihre Platten mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" verkauften sich millionenfach. Die nun angekündigten Konzerte sind die ersten seit dem Zerwürfnis der Gallagher-Brüder, das 2009 zum Bruch der Band geführt hatte.

Die Band wird im nächsten Sommer in ihrer Heimatstadt Manchester sowie in Cardiff, London, Edinburgh und Dublin spielen. Anschließend tourt sie durch die USA, Kanada und Australien.