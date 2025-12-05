Charity-Punsch im Prater: VIPs schenkten gegen Gewalt aus

Im Wiener Prater versammelte sich die heimische Promiszene zum Charity-Punsch – und sorgte mit heißen Getränken und heißen Gesprächen für einen Abend voller schöner Momente.

In einer Adventszeit, die längst nicht mehr nur besinnlich, sondern vor allem geschäftig ist, wurde der Punschabend des Gemeinnützigen Vereins – Wider die Gewalt erneut zu einem beliebten Treffpunkt für die heimische Prominenz. Zwischen festlich dekorierter Terrasse, dampfendem Stroh-Punsch und prickelndem Kattus-Sekt füllte sich das Areal des Wiener Praters.

Ein Abend, der Promis, Publikum und gute Sache verbindet

Patrick Geis, Gastgeber und Betreiber des Restaurants Zum Kaiser, hatte die Terrasse liebevoll in eine Weihnachtslandschaft verwandelt. Kinder und Hunde waren ebenso willkommen wie langjährige VIP-Unterstützer des Vereins. Die eigens aufgebaute Eisstockbahn sorgte für zusätzlichen Spaß und forderte die sportlich ambitionierten Gäste heraus.

Franz Josef Baur und Tamara Mascara. © Moni Fellner

Unter den Besuchern und Helfern fanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Society, darunter Toni und Birgit Polster, Gastronom Luigi Barbaro jr., Künstler Franz Josef Baur, Opernsängerin Iva Schell, Tamara Mascara, Nadja Maleh, , Andy Lee Lang, Martina Kaiser, Zoryana Kushpler, Kabarettist Reinhard Nowak, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer, Schauspieler Peter Windhofer, Kathi Stumpf und Alex Beza.

Kathi Stumpf und Alex Beza. © Moni Fellner

Beobachtungen vor Ort: Ehrliche Worte und spontane Einlagen Andy Lee Lang zeigte sich im Gespräch gewohnt direkt und sprach offen über die Herausforderungen der Musikbranche. „Es wird immer schwieriger. Wenn die Leute sagen, sie sehen mich immer im TV, dann heißt das, dass ich eben nichts zu tun habe“, erklärte er. Eine ernüchternde, aber authentische Einschätzung eines Künstlers, der die Szene seit Jahrzehnten kennt.

Toni Polster und Gattin Birgit. © Moni Fellner

Spaßige Momente

Für Auflockerung sorgte Künstler Franz Josef Baur, der von Society-Reporter Dominic Heinzl kurzerhand dazu überredet wurde, ein Christkindl zu zeichnen. Die kleine Aktion wurde für die umliegenden Gäste zum unerwarteten Unterhaltungspunkt des Abends.

Luigi Barbaro junior wiederum gab Einblick in seine Pläne für das kommende Jahr: Er möchte 2025 einen italienischen Ball veranstalten – ein Projekt, das von viel Enthusiasmus und unverkennbarer italienischer Lebensfreude geprägt ist.

Erfolg für den guten Zweck

Marika Lichter, Geschäftsführerin des Vereins, zeigte sich über den gelungenen Abend erfreut: „Ich kann mich nur immer wieder bei allen Künstlerinnen und Künstlern sowie Freunden bedanken, die an unserer Seite sind – und natürlich bei den zahlreichen Gästen, die unsere Spendenboxen gefüllt haben. Und Spaß hatten wir auch noch dabei.“ Rund 2.000 Euro konnten gesammelt werden.