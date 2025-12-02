Herzerwärmender Charity-Punsch mit VIPs und Schwips

Die Volkshilfe Wien lud gemeinsam mit summerstage-Chef Ossi Schellmann zum Benefiz-Punschen in der Wiener Berggasse.
Mit warmen Herzen und heißen Punschbechern setzten die Volkshilfe Wien und summerstage-Gründer Ossi Schellmann ein starkes Zeichen: Stopp Gewalt gegen Frauen! Zum gemeinsamen Charity-Punsch und Late-Night-Shopping luden sie in den Volkshilfe Vintage Store in der Berggasse – und die Gäste kamen zahlreich.
Schon der Pop-up-Punschstand sorgte für regen Andrang: Dampfende Tassen, entspannte Gespräche und die Freude, mit jedem Schluck etwas Gutes zu tun, prägten die vorweihnachtliche Stimmung. Auch das nächtliche Stöbern im Vintage Store entwickelte sich zum vollen Erfolg – Schnäppchen, Schätze und Sozialengagement gingen an diesem Abend Hand in Hand.
Klassischer Höhepunkt
Ein besonderer Gänsehaut-Moment folgte zum Abschluss: Die Solistinnen von Klassik2go erfüllten den Raum mit Mozart-Arien und einem eindrucksvollen „Halleluja“ von Leonard Cohen. Als das Publikum spontan miteinstimmte, wurde der Charity-Abend endgültig zu einem kleinen, berührenden Adventwunder.
Ossi Schellmann, Adi Hirschal und Eser Akbaba
Unter den spendenfreudigen Gästen mischten sich zahlreiche bekannte Gesichter: Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, Schauspielerin Konstanze Breitebner, Publikumsliebling Adi Hirschal, Kabarettistin Andrea Händler, Moderatorin Eser Akbaba, Weinmacher Thomas Podsednik, sowie die Gastgeber Volkshilfe-Geschäftsführerin Tanja Whesely und Ossi Schellmann.
Klassik2go begeisterte mit einem Auftritt
Ein Abend voller Wärme, Engagement – und einem klaren Statement gegen Gewalt.