Simone Lugner und Stefan Koubek
© Rene Brunhölzl

Fontana-Golfclub

Simone Lugner & Co.: Promis Punschen für den guten Zweck

01.12.25, 11:17
Teilen

Beim traditionellen Promi-Punschtrinken im Fontana Golf Resort trafen sich Opernstars, Schauspielgrößen und Sportlegenden, um gemeinsam für die Aktion "Künstler helfen Künstlern" Spenden zu sammeln. 

Im Fontana Golf Resort wurde am Wochenende ein ganz besonderes Charity-Event gefeiert: das Promi-Punschtrinken zugunsten von "Künstler helfen Künstlern". Vor winterlicher Traumkulisse und mit Blick auf den Fontana-See begrüßte Moderatorin Claudia Kürzl die Vereinspräsidentin Gabriele Jacoby sowie zahlreiche Gäste.

Oliver Hoffinger, Gabriele Jacoby, Zoryana Kushpler und Kurt Faist

Oliver Hoffinger, Gabriele Jacoby, Zoryana Kushpler und Kurt Faist

© Rene Brunhölzl

Die Promidichte war hoch: Opernstar Zoryana Kushpler, die Schauspieler Gerhard Ernst und Hubert Wolf, Ex-Tennisass Stefan Koubek, Entertainer Andy Lee Lang, Simone Lugner und viele weitere ließen sich das festliche Beisammensein nicht entgehen.

Andy Lee Lang und Hubert Wolf

Andy Lee Lang und Hubert Wolf

© Rene Brunhölzl

Für kulinarische Highlights sorgte Starkoch Oliver Hoffinger. Mit Liebe bereiteter Punsch, frische Maroni und Weihnachtsgebäck verbreiteten einen verführerischen Duft aus Nelken, Kastanien und warmen Gewürzen über den Platz. Wer nicht ohnehin schon am Buffet stand, wurde spätestens vom Aroma angelockt.

Simone Lugner und Stefan Koubek

Simone Lugner und Stefan Koubek

© Rene Brunhölzl

Zwischen Gesprächen, Selfies, Lachen und winterlicher Stimmung stand der gute Zweck klar im Mittelpunkt: Mit jedem Häferl Punsch wurde Künstlerinnen und Künstlern geholfen, die dringend Unterstützung benötigen. Der Abend zeigte, wie viel Herzenswärme in einem einfachen Becher Punsch stecken kann – und dass Charity manchmal am besten schmeckt, wenn sie heiß serviert wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

