"L'hotel biz" feiert Comeback mit Fendrich, VIPs und den schönsten Frauen

Der Business Club ist zurück in Wien. Im Restaurant Cellini kamen zahlreiche Promis zusammen, um die neue Ausgabe zu feiern.

In Wien wurde ein Stück Szene-Geschichte neu belebt: Melanie Gassner, Chefin von Miss Earth Austria, und Szene-Insider Roman Haidinger feierten gemeinsam mit Weltfinalistin Lotte Diry das Comeback des legendären Business Clubs „L’hotel biz“. Mit dem Abend wurde zugleich eine neue Ära eingeläutet – der Biz Talk ist zurück und soll künftig monatlich als Fixpunkt für inspirierende Begegnungen und starke weibliche Stimmen fungieren.

L'hotel biz mit vielen VIP-Gästen wie Kathi Stumpf und Alex Beza. © Philipp Hutter

Mehr lesen:

Austragungsort des Comebacks war das Restaurant Cellini by Carlo Neumann, das für eine Nacht zur Bühne einer stylischen Society-Veranstaltung wurde. Höhepunkt des Programms: eine erlesene Fashion Show, bei der Miss-Wahl-Gewinnerinnen die opulenten Abendroben von Designerin Elisa Malec präsentierten. Ihre Entwürfe – geprägt von klaren Schnitten, edlen Materialien und internationalem Esprit – sorgten sowohl bei Modekennern als auch bei den Gästen für Begeisterung.

Elisa Malec, Roman Haidinger und Melanie Gassner. © Philipp Hutter

VIPs beim Netzwerken

Der Glamour-Faktor war unübersehbar. Unter die Gäste mischten sich unter anderem Wolfgang Schwarz, Karl Javurek, Ciro de Luca, Lucas und Andrea Fendrich, Alexander Beza, Evelyn Rille, Sueli Menezes, Kathi Stumpf und Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff.





Mit dem gelungenen Neustart des „L’hotel biz“ und dem wiederbelebten Biz Talk setzt Wien erneut ein Zeichen dafür, dass Networking, Mode und moderne Society-Kultur perfekt zusammenfinden können.