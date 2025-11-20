"Am Puls der Zeit": VIPs tauchten in Wien in die Körperwelten ein

Beim Pre-Opening der Körperwelten in der Wiener Stadthalle zeigten sich die prominenten Besucher begeistert.

Am Donnerstagabend versammelten sich mehr als 150 geladene Gäste in der Wiener Stadthalle, um einen ersten Blick auf die neueste Themenausstellung der international renommierten KÖRPERWELTEN zu werfen. Die aktuelle Edition trägt den Titel „Am Puls der Zeit“ und widmet sich den Herausforderungen und Lebenswelten des 21. Jahrhunderts – einer Ära, geprägt von Stress, Leistungsdruck und digitaler Dauerpräsenz.

Die Ausstellung stellt nicht nur das moderne Leben in den Fokus, sondern richtet sich auch an all jene, die auf der Suche nach neuen Impulsen sind und dem zunehmenden Wunsch nach Gesundheit, Achtsamkeit und innerer Stärke folgen möchten. Besucherinnen und Besucher erwartet ein intensiver Blick auf den menschlichen Körper, seine Belastbarkeit und seine Bedürfnisse in einer schnelllebigen Gesellschaft.

Lebensechte Plastinate

Besonderen Eindruck hinterließen die detailreichen, lebensechten Plastinate, die in ästhetischen und dynamischen Ganzkörperposen präsentiert werden. Diese Darstellungen geben nicht nur faszinierende Einblicke in die Anatomie, sondern verdeutlichen zugleich die Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Körpers.

Stadthallen-GF Thomas Waldner und Christoph Rahofer. © Andreas Tischler

Unter den Gästen befanden sich auch prominente Persönlichkeiten wie der ehemalige Profi-Fußballer Manuel Ortlechner sowie Moderatorin Kathi Steininger. Beide folgten der Einladung von Thomas Waldner, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, und zeigten sich beeindruckt von der inhaltlichen Tiefe und künstlerischen Darstellung der neuen Schau.

Mit „Am Puls der Zeit“ knüpfen die KÖRPERWELTEN an ihre Tradition an, wissenschaftliche Präzision mit emotionaler und gesellschaftlicher Relevanz zu verbinden – und bieten erneut eine Ausstellung, die nachhallt.