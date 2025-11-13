Schaulaufen der Hollywood-Stars bei Bambi-Verleihung

In München feiern die Stars des Jahres: Auf der 77. „Bambi“-Verleihung gaben sich Top-Promis wie Cate Blanchett und Heidi Klum oder auch Superstar Cher die Ehre.

In den Münchner Bavaria-Studios fand die 77. Verleihung des renommierten „Bambi“-Preises statt, und zahlreiche VIPs zeigten sich auf dem roten Teppich.

„Bambi“-Preis

Darunter auch Hollywood-Star Cate Blanchett, Influencer Riccardo Simonetti und die Moderatorin Nazan Eckes. Sie alle kamen, um den „Bambi“-Preis zu feiern – einen der bedeutendsten Medienpreise in Deutschland, der jährlich vom Burda-Verlag vergeben wird.

Ein Preis für Engagement und Erfolg

Der „Bambi“ zeichnet nicht nur außergewöhnliche Leistungen in Kino, Fernsehen und Musik aus, sondern würdigt auch das besondere gesellschaftliche Engagement der Preisträger. In diesem Jahr erhielten zahlreiche Persönlichkeiten die begehrte Trophäe für ihre Verdienste in den Medien und in sozialen Projekten.

Prominenz, die sich nicht streitet

Die Promi-Welt in München zeigte sich von ihrer besten Seite – im wahrsten Sinne des Wortes. Von Reinhold Messner bis hin zu anderen Größen der Entertainment-Industrie, die Stars feierten gemeinsam auf dem Event, das ganz im Zeichen von Glamour und gesellschaftlichem Engagement stand.