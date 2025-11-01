Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Heidi Klum
© Getty

Kreative Ideen

Das waren die besten Gäste-Kostüme bei Heidis Halloween-Party

01.11.25, 13:59
Teilen

Alle Jahre wieder feiert Heidi Klum eine riesige Halloween-Party. Auch am Freitagabend kamen 400 geladene Gäste. Models, Schauspieler, Influencer und Co. drängten in den Club des "Hard Rock Hotels" in New York.

Um 21 Uhr war der Keller-Club schon rappelvoll. Die Gäste übertrafen sich gegenseitig mit ihren Kostümen.

Der Catwalk verwandelte sich zu einer Ansammlung von gruseligen Verkleidungen aus Glitzer, Latex und Kunstblut. Alle warteten auf eine Person: Heidi Klum!

heidi halloween
© Getty Images

Sie tauchte um etwa 23:30 Uhr auf. Mit ihrem spektakulären Medusa-Kostüm stahl Klum allen die Show. Passend dazu kam ihr Ehemann Tom Kaulitz als ein versteinertes Opfer der Medusa.

heidi halloween

Heidi mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, ihrer Tochter Lou und Bill Kaulitz.

© Getty Images

Auch die restlichen Familienmitglieder von Heidi wussten mit ihren Kostümen zu beeindrucken. Bill Kaulitz (36) kam als Sailor Moon. Tochter Lou war eine Katze und Leni verkleidete sich als das Kinderbuch "A Bad Case of Stripes".

heidi halloween
© Getty Images

heidi halloween
© Getty Images
 

Die Gäste waren auch kreativ mit ihren Kostümen. Becker-Tochter Anna Ermakova feierte als französische Königin Marie Antoinette mit. Ex-"taff"-Moderatorin Rebecca Mir war mit ihrem Ehemann Massimo Sinató im Partner-Look. Sie verkleideten sich als Morticia und Gomez Addams.

heidi halloween
© Getty Images

heidi halloween
© Getty Images

heidi halloween
© Getty Images

heidi halloween

Das Paar Ice-T (67) und Coco Austin (46) präsentierten ihr "mörderisches" Kostüm.

© Getty Images

Palina Rojinski tanzte bei der Party gemeinsam mit ihrer Schwester Vivian in einem hautengen Latexkleid.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden