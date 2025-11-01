Das waren die besten Gäste-Kostüme bei Heidis Halloween-Party

Alle Jahre wieder feiert Heidi Klum eine riesige Halloween-Party. Auch am Freitagabend kamen 400 geladene Gäste. Models, Schauspieler, Influencer und Co. drängten in den Club des "Hard Rock Hotels" in New York.

Um 21 Uhr war der Keller-Club schon rappelvoll. Die Gäste übertrafen sich gegenseitig mit ihren Kostümen.

Der Catwalk verwandelte sich zu einer Ansammlung von gruseligen Verkleidungen aus Glitzer, Latex und Kunstblut. Alle warteten auf eine Person: Heidi Klum!

© Getty Images

Sie tauchte um etwa 23:30 Uhr auf. Mit ihrem spektakulären Medusa-Kostüm stahl Klum allen die Show. Passend dazu kam ihr Ehemann Tom Kaulitz als ein versteinertes Opfer der Medusa.

Heidi mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, ihrer Tochter Lou und Bill Kaulitz. © Getty Images

Auch die restlichen Familienmitglieder von Heidi wussten mit ihren Kostümen zu beeindrucken. Bill Kaulitz (36) kam als Sailor Moon. Tochter Lou war eine Katze und Leni verkleidete sich als das Kinderbuch "A Bad Case of Stripes".

© Getty Images

© Getty Images

Die Gäste waren auch kreativ mit ihren Kostümen. Becker-Tochter Anna Ermakova feierte als französische Königin Marie Antoinette mit. Ex-"taff"-Moderatorin Rebecca Mir war mit ihrem Ehemann Massimo Sinató im Partner-Look. Sie verkleideten sich als Morticia und Gomez Addams.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Das Paar Ice-T (67) und Coco Austin (46) präsentierten ihr "mörderisches" Kostüm. © Getty Images

Palina Rojinski tanzte bei der Party gemeinsam mit ihrer Schwester Vivian in einem hautengen Latexkleid.