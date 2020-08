Blümel zahlt uns 2,6 Milliarden

Im September klingelt's in den Börseln: Bund zahlt in einem Monat 2,6 Milliarden aus - Das erhalten SIE durch die Steuersenkung.

Wien. Um die Corona-Krise wirtschaftlich zu bekämpfen, nimmt die Regierung jetzt Geld in die Hand. Den von der Gewerkschaft geforderten Corona-Tausender für jeden gibt es zwar nicht, ­Familien mit mehreren Kindern können allerdings schon auf eine Entlastung von 1.000 Euro kommen. 2,6 Milliarden landen laut ­Finanzminister Gernot Blümel in den nächsten Tagen in den Geldbörseln der Steuerpflichtigen. Diese Steuerreform samt Bonuszahlungen soll helfen, das Wachstum wieder anzukurbeln.

Lohnsteuer. Der größte Brocken: Rückwirkend mit 1. Jänner 2020 wird die erste Stufe der Lohnsteuer von 25 auf 20 % gesenkt. Die Arbeitgeber müssen das in einer „Aufrollung“ bis 30. September auszahlen. Maximal winken hier bis zu 350 Euro für das ganze Jahr. Das kostet den Fiskus 1,6 Mrd. Euro.

Familienbonus. Für jedes Kind, für das man Kinderbeihilfe erhält, werden im September 360 Euro ausbezahlt, und zwar automatisch und ohne Antrag. Kosten laut Blümel: Rund 700 Millionen Euro.

Arbeitslosenbonus. Wer zwischen Mai und August zumindest 60 Tage Arbeits­losengeld oder Notstands­hilfe bezogen hat, erhält 450 Euro. Das kostet knapp 200 Mio.

Geringverdiener erhalten einen Teil der Sozialversicherung zurück, konkret eine Negativsteuer von 100 Euro – allerdings erst 2022.

Das Finanzressort hat Beispiele übermittelt (s. Tabelle). Wer Co­rona-bedingt „nur“ zwei Monate ohne Job war, kann sogar Arbeitslosen­bonus UND Lohnsteuersenkung gleichzeitig lukrieren. Mit dem Kinderbonus können schon 1.000 Euro zusammenkommen, das gilt auch für Beschäftigte mit zwei oder mehr Kindern.

Hohes Defizit. Billig ist der Kampf gegen die Krise nicht: Laut Blümel hinterlässt Corona tiefrote Zahlen im Budget: So steigt das Budgetdefizit heuer auf 10 % des BIP, das sind satte 38 Milliarden neuer Schulden. Das Maastricht-Defizit von 3 % könne erst wieder 2024 erreicht werden, so der Minister. (gü)

Das erhalten SIE durch die Steuersenkung

Arbeitnehmer (2.000 ­Euro brutto/Monat), 1 Kind:

Kinderbonus: 360 Euro

Lohnsteuertarif: 350 Euro

Summe: 710 Euro