Barbara Meier, Silvia Schneider, Sila Sahin, Adi Weiss und viele weitere Geburtstags-Promis
© Andreas Tischler

Geburtstag

Adi Weiss: Die heißeste 50er-Party mit 300 VIPs in der Wiener Prater Alm

23.11.25, 20:03
Teilen

Der Herausgeber von "Style Up Your Life" ließ es zum runden Geburtstag standesgemäß krachen - unzählige Promi-Freunde feierten mit ihm. 

Samstagbend verwandelte sich die Wiener Prater Alm in die Party-Location des Jahres: Adi Weiss feierte seinen 50. Geburtstag und ließ es gemeinsam mit über 300 prominenten Gästen richtig krachen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gesungen und gestaunt – die Stimmung war ausgelassen, der Champagner floss in Strömen.

Der Abend startete glamourös: TV-Star Vera Russwurm begrüßte die Gäste, gefolgt von Überraschungsauftritten zahlreicher Stars. Schauspielerin Nina Proll, Ö3-Moderatorin Sylvia Graf, Popstars Niddl, Vincent Bueno, Christian Stani, Schlagerikonen Simone Stelzer & Charly Brunner sowie Sängerin Monika Ballwein überraschten Adi Weiss mit einem eigens für ihn komponierten Song.

Heiße Einlagen, prominente Gäste

Die Party wurde zusätzlich von 15 Gogo-Tänzern und der Kultband Egon 7 ordentlich angeheizt. Die Gäste feierten ausgelassen und genossen die spektakulären Highlights des Abends.

Unter den prominenten Gästen, die sich dieses Event nicht entgehen ließen, waren unter anderem Schauspieler Heiner Lauterbach mit Frau Viktoria Lauterbach, Star-Astrologin Gerda Rogers und Clemens Trischler, TV-Star Bruce Darnell, Schauspielerin Larissa Marolt, Schauspieler Sven Martinek, Topmodel Nadine Mirada, Schauspielerin Sila Sahin, Moderatorinnen Silvia Schneider, Leona König, TV-Stars Claudia Effenberg, Natascha Ochsenknecht,  Unternehmerin Bettina Assinger, Schlagerstars Simone Stelzer und Charly Brunner.

„Ich bin so gerührt, dass so viele liebe Menschen extra für mich eingeflogen sind … Es war der beste Geburtstag ever!“, schwärmte Adi Weiss nach der Feier.

Die glamouröse Geburtstagsfeier wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben – ein Abend voller Musik, Tanz, prominenter Gäste und unvergesslicher Momente in Wien.

Die schönsten Fotos der heißesten Party des Jahres

© Andreas Tischler

Michael Lameraner, Adi Weiss, Bruce Darnell, Claudia Effenberg und Nadine Mirada. 

© Andreas Tischler

Peter Westenthaler mit Alexander Wrabetz und Leona König.

© Andreas Tischler

Adi Weiss lud zum 50. Geburtstag

© Andreas Tischler

Adi Weiss lud zum 50. Geburtstag - hier mit Silvia Schneider und Natascha Ochsenknecht. 

© Andreas Tischler

Schlagerstars Simone Stelzer und Charly Brunner.

© Andreas Tischler

Clemens Trischler und Gerda Rogers

© Andreas Tischler

Heiner und Victoria Lauterbach.

