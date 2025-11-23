Was läuft denn da? Marina Hoermanseder kuschelt jetzt mit DIESEM Fußballer

Die Designerin hat sich schon lange nicht mit Paul Harlem, dem Vater ihrer Kinder, gezeigt. Dafür postet sie jetzt viele Selfies mit einem Fußballer.

Seit Monaten fragen sich Fans und Branchenkenner, wie es privat um Marina Hoermanseder steht. Die gefeierte österreichische Designerin, die mit ihren ikonischen Schnallenlooks weltweit Stars ausstattet, gab zuletzt vor allem Einblicke in ihr Familienleben – jedoch ohne ihren langjährigen Partner Paul Harlem. Jetzt heizt ein neues Auftreten jedoch die Spekulationen weiter an.

Plötzlich taucht ein anderer Mann auf

Hoermanseder und Harlem, Sportmanager und ehemaliger Footballspieler, lernten sich 2018 über Online-Dating kennen. Die beiden wurden schnell zu einem Team, gründeten eine Familie und bekamen eine Tochter (2020) sowie einen Sohn (2023). Sie galten als harmonisches Paar. Doch auffällig: Auf den Social-Media-Profilen der Designerin fehlten zuletzt gemeinsame Fotos komplett. Stattdessen zeigte sie sich entweder allein oder mit ihren Kindern.

Marina Hoermanseder und Lino Tempelmann. © Instagrm

Umso überraschender, was am Wochenende geschah.

Kuschelmoment im Olympiastadion Berlin

Beim Zweitliga-Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC wurde Marina Hoermanseder auf der Tribüne gesichtet – eng an der Seite eines Mannes, der für neugierige Blicke sorgte: Lino Tempelmann. Der Fußballer konnte verletzungsbedingt nicht spielen und verfolgte die Partie von den Rängen aus. Die beiden wirkten vertraut, lehnten sich aneinander und posteten gemeinsame Selfies – ein Auftritt, der alles andere als zufällig wirkte.





Auf dem Platz lief es für Braunschweig dagegen weniger rosig: Die Mannschaft verlor 0:1 gegen Hertha. Doch abseits des Rasens dürfte eine andere „Storyline“ die größere Aufmerksamkeit bekommen haben.

Was läuft da wirklich?

Ob Hoermanseder und Harlem getrennte Wege gehen oder ob Tempelmann nur ein enger Freund ist – dazu äußerte sich die Designerin bisher nicht. Doch die neuen Bilder dürften die Gerüchte rund um ihr Liebesleben weiter ankurbeln.