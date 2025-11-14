Nach geheimer Beauty-OP: Kaulitz strahlt bei Bambi mit neuem Lächeln

Schon im Vorfeld von Heidi Klums Halloween-Party kündigte der Kaulitz-Zwilling an, dass er sich einer siebenstündigen Operation unterziehen werde. Nun hat er offensichtlich das Ergebnis präsentiert.

Wer Bill Kaulitz beim Bambi in München über den roten Teppich schreiten sah, dürfte sich die Augen gerieben haben: Der Tokio-Hotel-Sänger präsentierte ein Lächeln, das beinahe schon filmreif wirkte – makellos, strahlend und auffallend gleichmäßig. Von der leicht gebogenen Zahnreihe, die noch im Juni sichtbar war, ist plötzlich nichts mehr zu erkennen.

Diese Veränderung lässt Rückschlüsse auf den Eingriff zu, den Kaulitz Ende Oktober in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ angekündigt hatte. Damals sprach er von einer bevorstehenden Operation, die sieben Stunden dauern sollte – nicht ohne zuzugeben, „ein kleines bisschen Angst“ zu haben. Die Notwendigkeit des Eingriffs stellte jedoch niemand in Frage. Bruder Tom betonte im Podcast: „Na ja, es ist eine große OP, weil du freiwillig unter Vollnarkose gehst. Es könnte ja auch was Ernsthaftes sein, ist es aber nicht.“ Woraufhin Bill beruhigte: „Nein, Sorgen muss sich hier keiner machen.“

Freiwillige Vollnarkose - zweite OP steht bevor

Eine freiwillige Vollnarkose deutet jedenfalls stark auf eine umfassendere Zahnbehandlung hin. Und tatsächlich lieferte Bill kürzlich im Podcast ein Update: „Ich hatte meinen ersten Eingriff, und es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert.“

Doch abgeschlossen ist das Kapitel damit offenbar nicht. Schon kommende Woche steht eine zweite Operation an – wieder unter Vollnarkose, wieder rund fünf Stunden. Was genau gemacht wird, behält der Musiker weiterhin für sich. Ein Facelift sei es jedenfalls nicht, wie er klarstellte: „Es war nicht das Facelift.“