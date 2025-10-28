Heidi Klum zu Halloween: Ihre verrücktesten Kostüme aller Zeiten

Jedes Jahr übertrifft sich Heidi Klum zu Halloween selbst – vom Wurm über E.T. bis hin zur Cyborg-Queen. Ihre Kostüme sind legendär, verrückt und manchmal ein bisschen verstörend. Wir zeigen die spektakulärsten Verwandlungen der „Queen of Halloween“ – und was sie wohl 2025 plant.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist es wieder so weit: Halloween steht vor der Tür – und das bedeutet nicht nur Kürbisse, Grusel und Süßigkeiten, sondern auch Heidi-Klum-Zeit. Denn wenn jemand Halloween ernst nimmt, dann unsere „Queen of Halloween“ persönlich. Heidi Klum verwandelt sich jedes Jahr aufs Neue in eine wandelnde Kunstinstallation – irgendwo zwischen Hollywood, Albtraum und Haute Couture.

Heidi Klum – die Königin des Kostüms

Seit über 20 Jahren veranstaltet das Model ihre legendäre Halloween-Party in New York. Und während andere sich mit Vampirzähnen und Hexenhut zufriedengeben, fährt Heidi schweres Geschütz auf. Ihre Looks sind aufwendige, monatelang geplante Projekte – inklusive Profi-Maskenbildner, Bodymolds und Hollywood-Spezialeffekten.

2024: E.T. — Heimlich, heimlich nach Hause telefoniert

Letztes Jahr brachte Heidi eine echte Sci-Fi-Nostalgie-Bombe: Sie tauchte als weibliche E.T. auf — ja, der kleine Außerirdische — und Ehemann Tom Kaulitz war E.T. selbst. Der Auftritt spielte mit Hollywood-Kult, Liebe zum Detail und einer großen Portion Augenzwinkern.

2023: Heidi als Pfau – mit Cirque-du-Soleil-Backup

Neun (!) Akrobat:innen vom Cirque du Soleil waren nötig, um Heidi in einen schillernden Pfau zu verwandeln.

2022: Der Wurm, der durchs Internet kroch

Der riesige Regenwurm-Look – rosa, surreal und ein bisschen verstörend – war ein viraler Klassiker. Tom kam als blutverschmierter Fischer, Romantik à la Klum-Kaulitz.

2019: Cyborg-Queen & Astronaut

Stunden an Make-up, Latex und Special Effects: Heidi als futuristische Cyborg-Kreatur, Tom als Astronaut. Sci-Fi-Liebe on point.

2018: Shrek & Fiona

Heidi als Prinzessin Fiona, Tom als grüner Oger – ein Partnerlook, der zeigte: Beziehungskostümieren kann sehr innig (und sehr grün) sein.

Die Jahre 2017 bis 2011: Von Werwolf bis Anatomie-Modell

Zwischen 2017 und 2011 zeigte Heidi einmal mehr, dass ihr in Sachen Halloween niemand das Wasser reichen kann. 2017 verwandelte sie sich in den Werwolf aus Michael Jacksons „Thriller“, komplett mit Zottelfell, Krallen und 80s-Vibes. Ein Jahr zuvor sorgte sie für Verwirrung – und Staunen –, als sie sich fünffach klonte. Fünf Heidis in identischem Look? Wenn schon Doppelgänger, dann richtig.

2015 stand ganz im Zeichen der Kurven: Als Jessica Rabbit schlüpfte Heidi in eine der wohl aufwendigsten Latex-Verwandlungen ihrer Karriere. Davor flatterte sie 2014 als riesiger Schmetterling über den roten Teppich – wunderschön, bunt und vermutlich das einzige Kostüm, mit dem man keine Tür durchqueren konnte.

2013 zeigte sie Mut zur Falte und kam als Greisin, komplett mit Gehstock, Altersflecken und grauer Dauerwelle – ein Look, der wohl jedem Botox-Fan das Fürchten lehrte. Und 2011 wurde es dann wissenschaftlich: Heidi erschien als anatomische Puppe, mit freigelegten Muskeln, Sehnen und Nerven – so detailgetreu, dass man fast das Bio-Buch zücken wollte.

Und was kommt 2025?

Heidi heizt wie immer die Gerüchteküche an: Teaser zeigen betonartige Körperabdrücke, Schraubenöffnungen an den Schulterblättern und Hinweise auf ein „sehr Hässliches“ (ihr Wort). Fans tippen auf ein mechanisch-statueskes Ganzkörperkostüm — also: unbequem, aufwendig, garantiert spektakulär.