Im Check: Warum schnitzen wir eigentlich Kürbisse zu Halloween?

Wussten Sie, dass wir Kürbisse zu Halloween nur wegen eines listigen Iren schnitzen? Die Tradition geht auf die Legende von Stingy Jack zurück. Heute ist daraus unser liebster Gruselbrauch mit Kürbis und Kerze geworden.

Wenn Sie an Halloween denken, kommen Ihnen wahrscheinlich zwei Dinge sofort in den Sinn: gruselige Kostüme und leuchtende Kürbisgesichter, die Sie entweder liebevoll geschnitzt oder beim Versuch, „nur kurz“ den Deckel abzuschneiden, halb ruiniert haben. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir das überhaupt machen?

Wie so oft bei merkwürdigen Bräuchen: Es begann mit einer alten Legende – und einem Typen namens Stingy Jack.

© Getty Images

Die Legende vom geizigen Jack

Jack war, um es freundlich zu sagen, kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Er war listig, geizig und hatte eine Vorliebe dafür, den Teufel selbst hereinzulegen. Eines Tages schaffte er es tatsächlich, den Höllenfürsten zu überlisten – mehrmals sogar. Doch das Schicksal hat Humor: Als Jack schließlich starb, wollte ihn weder der Himmel noch die Hölle aufnehmen.

Aus Mitleid schenkte ihm der Teufel eine einzige glühende Kohle, damit er nicht im Dunkeln umherirren musste. Jack steckte sie kurzerhand in eine ausgehöhlte Rübe – und zog seitdem als gespenstische Laterne durch die Nacht. Die Iren nannten ihn „Jack of the Lantern“, kurz: Jack O’Lantern.

Von Rüben zu Kürbissen – die amerikanische Version

Die Legende von Jack reiste irgendwann mit irischen Einwanderern nach Amerika. Dort stellten sie allerdings fest, dass die heimischen Rüben eher klein und widerspenstig waren. Kürbisse hingegen? Groß, orange, perfekt schnitzbar – und sie sahen einfach spektakulär aus, wenn man eine Kerze hineinstellte.

© Getty Images

Also tauschten die Neuankömmlinge die Rübe gegen den Kürbis, und eine neue Tradition war geboren. Kurz darauf standen überall in Amerika grinsende, furchteinflößende und manchmal auch etwas unbeholfen geschnitzte Jack O’Lanterns vor den Haustüren.

Zwischen Aberglaube und Bastelspaß

Ob Sie nun an wandernde Geister glauben oder einfach nur Lust auf ein herbstliches Bastelprojekt haben – das Kürbisschnitzen hat sich längst von der alten Legende emanzipiert. Trotzdem steckt in jeder Jack O’Lantern noch ein kleines Stück irische Geschichte.