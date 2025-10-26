Herbstklassiker: Soulfood für kalte Herbsttage

Die Herbstzeit schreit nach wohlig-aromatischem Soulfood. Was sich hierfür am besten anbietet? Diese Gerichte!
Süßkartoffel-Cannelloni
- Für 4 Portionen
- Vorbereitungszeit: 30 min
- Zubereitungs-/Garzeit: 20 min
- Backzeit: 20 min
- Gesamtzeit: 1 h 10 min
- Schwierigkeitsgrad: mittel
Zutaten:
- 3 Süßkartoffeln
- Salz
- 2 Lauchzwiebeln
- 1 Handvoll Kräuter; Petersilie, Schnittlauch, Thymian
- 500 g Ricotta
- 1 Ei
- Pfeffer, schwarz; aus der Mühle
- Muskatnuss; frisch gerieben
- 150 g Parmesan; fein gerieben
- 150 g Sauerteigbrot
- 40 g Pinienkerne
- 4 EL Olivenöl; und für die Form
Zubereitung:
- Die Süßkartoffeln schälen. Eine davon würfeln und in kochendem Salzwasser 12-15 Minuten weich garen. Abgießen und ausdampfen lassen.
- In der Zwischenzeit die restlichen Süßkartoffeln schälen und längs in dünne Scheiben hobeln. Diese in kochendem Salzwasser ca. 1 Minute blanchieren. Abgießen und abtropfen lassen.
- Lauchzwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Kräuter waschen, trockenschütteln, von Petersilie und Thymian die Blätter abzupfen. Etwas Petersilie zur Seite geben, den Rest mit dem Thymian fein hacken. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.
- Die weich gegarte Süßkartoffel mit dem Ricotta im Mixer zu einer Masse pürieren, Ei, Salz, Pfeffer und etwas Muskat zugeben und die Kräuter untermengen. Die Hälfte vom Parmesan untermischen und die Masse nochmal abschmecken.
- Den Backofen auf 200 °c Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Das Brot im Blitzhacker zu Krümeln zerkleinern und in einer Schüssel mit den Pinienkernen und restlichem Parmesan mischen.
- Je etwas von der Ricottamasse auf die Süßkartoffelscheiben geben, aufrollen und nebeneinander in die Auflaufform legen. Die Bröselmischung darüberstreuen, mit Olivenöl beträufeln und im Ofen ca. 20 Minuten überbacken. Aus der Form servieren.
Asiatisches Butternusskürbis-Curry mit Spinat
- Für 4 Portionen
- Vorbereitungszeit: 20 min
- Zubereitungs-/Garzeit: 35 min
- Gesamtzeit: 55 min
- Schwierigkeitsgrad: einfach
Zutaten:
- 2 Zwiebeln, rot
- 2 Knoblauchzehen
- 20 g Ingwer
- 1 EL Tomatenmark
- 1 TL Zucker, braun
- Salz
- 2 TL Garam Masala
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- 1 TL Kurkumapulver
- 1 TL Paprikapulver
- Chiliflocken
- 500 g Butternut-Kürbisfruchtfleisch
- 200 g Süßkartoffeln
- 1 Paprika, rot
- 2 Handvoll Spinat
- 1/2 Handvoll Koriandergrün
- 2 EL Pflanzenöl
- 400 ml Gemüsebrühe
- 200 ml Kokosmilch
- 400 g Kichererbsen; Dose
- 2 EL Limettensaft
Zubereitung:
- Für die Currypaste Zwiebeln und Knoblauch abziehen. Eine Zwiebel halbieren, eine Hälfte in feine Streifen schneiden und zum Garnieren beiseitelegen. Den Rest in Stücke schneiden und den Knoblauch in Scheiben. Ingwer schälen und mit Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Zucker, etwas Salz, Garam Masala, Kreuzkümmel, Kurkuma, Paprikapulver und Chili pürieren.
- Kürbis würfeln. Süßkartoffeln schälen und ebenfalls würfeln. Paprika, Spinat und Koriandergrün abbrausen, Paprika putzen und klein schneiden. Spinat und Koriander grob zerpflücken und etwas Koriandergrün zum Garnieren beiseitelegen.
- Die Currypaste in einem Topf im heißen Öl unter Rühren einige Minuten anschwitzen. Kartoffeln und Kürbis zugeben und Brühe mit Kokosmilch angießen.
- Kichererbsen in einem Sieb abbrausen, abtropfen lassen und mit Paprika zum Curry geben. Etwa 25 Minuten köcheln.
- Kurz vor dem Servieren Spinat und Koriander untermischen und das Curry mit Salz, Chili und Limettensaft abschmecken. Mit Koriandergrün und Zwiebelstreifen garnieren. Nach Belieben mit Limettenschnitzen servieren.
Gebratene Rotkohlsteaks mit Haselnussdressing
- Für 4 Portionen
- Vorbereitungszeit: 20 min
- Zubereitungs-/Garzeit: 30 min
- Gesamtzeit: 50 min
- Schwierigkeitsgrad: einfach
Zutaten:
- 1 Rotkohl; ca. 15 cm ø
- 5 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer, schwarz; aus der Mühle
- 60 g Haselnusskerne; blanchiert
- 1 Chilischote, rot
- 1 Handvoll Minze
- 1 Zitrone, Bio; Abrieb und Saft
- 1 EL Ahornsirup
Zubereitung:
- Den Rotkohl von den welken Hüllblättern befreien und aus der Mitte vier 2 cm dicke Scheiben herausschneiden. Dabei darauf achten, dass der Strunk dranbleibt. Restlichen Kohl anderweitig verwenden.
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Die Rotkohlsteaks auf ein Backblech legen und mit 2 EL Olivenöl einpinseln. Mit Salz und Pfeffer würzen und 25-30 Minuten im Ofen backen.
- Haselnüsse in einer Pfanne trocken anrösten, bis sie zu duften beginnen. Etwas abkühlen lassen, grob hacken und mit restlichem Olivenöl in eine Schale geben.
- Chili waschen, putzen und fein hacken. Minze waschen, trockenschütteln und ebenfalls fein hacken. Beides mit Abrieb und Saft der Zitrone sowie dem Ahornsirup zu Öl und Nüssen geben und alles gut mischen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertigen Rotkohlsteaks mit dem Dressing beträufeln.
Rosenkohl-Maroni-Ragout mit Semmelknödel und Zitrone
- Für 4 Portionen
- Vorbereitungszeit: 40 min
- Ruhezeit: 30 min
- Zubereitungs-/Garzeit: 40 min
- Gesamtzeit: 1 h 50 min
- Schwierigkeitsgrad: einfach
Zutaten:
Für die Knödel
- 350 g Knödelbrot
- 250 ml Milch; lauwarm
- 1/2 Zwiebel
- 1 TL Butter
- 2 Eier
- 1 EL Petersilie; fein gehackt
- Salz
- Pfeffer, schwarz; aus der Mühle
- 1 Msp. Muskatnuss
Für das Rosenkohl-Maroni-Ragout
- 500 g Rosenkohl
- Salz
- 30 g Butter
- 30 g Mehl
- Pfeffer, weiß
- 1 Msp. Muskatnuss
- 200 ml Milch
- 300 ml Gemüsebrühe
- 2 EL Zitronensaft
- 1 Prise Zucker
- 250 g Maronen; gegart und geschält
- 1/2 TL Zitronenschale, Bio; in Zesten
- 1/2 TL Petersilie; gehackt
Zubereitung:
- Knödelbrot in einer Schüssel mit der Milch übergießen und 15 Minuten ziehen lassen.
- Die Zwiebel abziehen, fein würfeln und in der Butter glasig anschwitzen. Leicht abkühlen lassen und zum Knödelbrot geben. Eier und Petersilie ergänzen und alles gut vermengen.
- Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Alles zugedeckt erneut ca. 15 Minuten ziehen lassen, anschließend die Masse abschmecken und daraus mit feuchten Händen Knödel formen.
- In einem weiten Topf reichlich Salzwasser aufkochen, die Knödel einlegen und in 20 Minuten gar ziehen lassen.
- Inzwischen Rosenkohl putzen, den Strunk einschneiden und die Röschen in kochendem Salzwasser 4-5 Minuten blanchieren. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.
- In einem Topf die Butter schmelzen und das Mehl darin anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Milch und Brühe angießen, unter Rühren aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen.
- Mit Zitronensaft, Salz und Zucker abschmecken. Rosenkohl einlegen und 2-3 Minuten darin köcheln lassen. Inzwischen Maroni in Stücke brechen und etwa ein Drittel unter den Rosenkohl mischen.
- Knödel aus dem Kochwasser nehmen und kurz abtropfen lassen, mit dem Rosenkohlragout anrichten und dieses mit Zitronenzesten, Petersilie und restlichen Maroni bestreuen.
