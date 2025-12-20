Last-Minute-Backen: Rezepte für den letzten Auftakt in der Weihnachtsbäckerei

Ruckzuck gebacken, verführerischer Duft, voller Geschmack für alle, die bis jetzt keine Zeit für die Weihnachtsbäckerei hatten, bietet sich dieses Trio bestens an!

Matcha-Cookies mit weißer Schokolade

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 24 STÜCK:

250 g Butter

125 g Zucker

250 g Mehl und zum Arbeiten

125 g Reismehl

2–3 TL Matcha grüne Lebensmittelfarbe nach Belieben

80 g weiße Schokolade

Zucker zum Wälzen

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 45 MIN

Butter und Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen. Gesiebtes Mehl, Reismehl und Matcha dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Nach Belieben mit grüner Lebensmittelfarbe bis zur gewünschten Intensität nachfärben. Weiße Schokolade hacken und kurz unterkneten. Den Teig zu einer dicken Rolle (ca. 7 cm) formen und in Frischhaltefolie gewickelt etwa 1 Stunde kalt stellen. Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Teigrolle in Zucker wälzen und mit einem scharfen Messer in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen 15–20 Minuten backen. Vorsichtig vom Blech nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Nusstaler mit Kokosriegeln

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 50 STÜCK

Für den Teig:

125 g weiche Butter,

125 g Zucker,

1 TL Vanillezucker,

1 Ei, 200 g Mehl,

50 g Speisestärke,

1 TL Backpulver,

70 g gemahlene Haselnüsse,

20 g gehobelte Haselnüsse,

40 g Kokosflocken

Zum Verzieren:

75 g dunkle Kuvertüre,

6 Kokosriegel

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN



Die weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und Ei gut verquirlen. Mehl, Speisestärke, Backpulver, Nüsse und Kokosflocken dazugeben und mit den Knethaken eines Rührgerätes zu einem Teig verarbeiten. Aus dem Teig Rollen mit ca. 3 cm ø formen, in Frischhaltefolie wickeln und etwa 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Den Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig in ca. 4 mm dicke Scheiben schneiden und auf das Blech legen. Im Ofen (untere Schiene) ca. 12 Minuten goldgelb backen. Mit dem Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen. Zum Verzieren die Schokolade schmelzen. Die Riegel in dünne Scheiben schneiden. Die flüssige Schokolade in eine kleine Spritztüte füllen und die Taler mit dünnen Schokoladenstreifen verzieren. Die Kokosriegel-Scheiben auflegen, nochmals Schokostreifen darüberziehen und trocknen lassen.

Salz-Karamell-Cookies

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 50-60 STÜCK

Für den Teig:

170 g weiche Butter

130 g feiner Zucker

2 EL Vanillezucker

1 Prise

Salz

1 Ei

200 g Mehl

80 g gemahlene Mandeln

Zum Fertigstellen:

150 g Zucker

120 ml Obers

20 g Butter

2 EL Honig

75 g Vollmilchkuvertüre

75 g Zartbitterkuvertüre

1 1/2 TL Kokosfett

Fleur de Sel

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN



Für den Teig die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker weiß-cremig rühren. Salz und Ei unterrühren. Mehl und Mandeln vermengen, nach und nach zugeben. Alles zusammenkneten und den Teig in Folie gewickelt ca. 10 Minuten tiefkühlen.



Dann den Teig in 2 Portionen teilen und diese zu je einer Rolle mit 3,5–4 cm ø formen. Jeweils in Folie einschlagen und erneut ca. 10 Minuten tiefkühlen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.



Die Rollen jeweils in ca. 4 mm dicke Scheiben schneiden, auf die Bleche legen und nacheinander im Ofen (Mitte) nach Sicht ca. 10 Minuten goldgelb backen. Herausnehmen und die Cookies auf Kuchengittern auskühlen lassen.



Zum Fertigstellen den Zucker mit 30 ml Wasser karamellisieren lassen. Obers und Butter zugeben, den Honig unterrühren und alles zu goldbraunem Karamell kochen. Die Cookies jeweils mit etwas Karamell übergießen und diesen fest werden lassen.



Inzwischen beide Kuvertüren hacken und mit dem Kokosfett über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Jeweils 1 TL Kuvertüre auf die Cookies geben, glattstreichen und kurz anziehen lassen. Die Cookies mit Fleur de Sel bestreuen und die Kuvertüre vor dem Servieren vollständig trocknen lassen.