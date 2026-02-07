Alles zu oe24VIP
7.2.2026-13.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

7.2.2026-13.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

07.02.26, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (7.2.2026-13.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April) 

  • Liebe: Etwas spannungsgeladene Tage bis Montag. Umso schöner und leidenschaftlicher wird es von Dienstag bis Donnerstag. Sie sollten schätzen, was Sie haben.
  • Gesundheit: Schalten Sie bis Montag lieber ein bisschen zurück. Ab Dienstag sind Sie wieder hervorragend in Form.
  • Beruf: Eine gute Woche, um bis Donnerstag Ihre beruflichen Vorhaben unter Dach und Fach zu bringen.

Stier (21. April – 20. Mai) 

  • Liebe: Bis Montag könnte es sehr herausfordernd werden. Bewahren Sie kühlen Kopf und lassen Sie sich nicht zu Kurzschlüssen verleiten! Entspannung ab Dienstag.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und gehen Sie auch kein sportliches Risiko ein. Formanstieg bis Freitag.
  • Beruf: Gedulden Sie sich und warten Sie mit Verhandlungen bis Freitag zu. Da redet es sich besser.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 

  • Liebe: Eine unruhige Woche, die ab Mittwoch in Streitigkeiten münden könnte. Man liebt Sie aber und Sie täten gut daran, auf der bewährten Seite zu bleiben.
  • Gesundheit: Sie laufen Gefahr, sich zu verausgaben und Ihre Nerven zu überfordern. Treten Sie mal etwas kürzer!
  • Beruf: Sie sollten sich bis Dienstag möglichst vernünftig einigen. Ab Mittwoch wird es schwieriger.

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 

  • Liebe: Wenn Sie nicht klammern dürfen Sie sich auf liebevolle Zuwendung und erotisches Prickeln bis Montag freuen. Ab Mittwoch fördert Venus Ihre Ambitionen.
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag viel Zeit für Ihre Schönheit! Sie werden jetzt zusehends begehrenswerter.
  • Beruf: Ein finanzieller Aufwärtstrend kündigt sich an. Bleiben Sie aber bis nächste Woche geduldig!

Löwe (23. Juli – 23. August) 

  • Liebe: Nicht so kämpferisch! Lassen Sie Konflikte nicht eskalieren! Das Blatt beginnt sich am Dienstag zu wenden. Dann geht es mit der Liebe wieder aufwärts.
  • Gesundheit: Möglichst ruhig und vorsichtig bis Montag! Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder kontinuierlich an.
  • Beruf: Wer finanzielle Probleme hatte, darf sich auf Beruhigung freuen. Erfolgstage bis Donnerstag.

Jungfrau (24. August – 23. September) 

  • Liebe: Sie steuern jetzt auf eine Venus-Opposition zu, da heißt es gelassen und geduldig bleiben. Hüten Sie sich vor Kurzschlüssen, Vernunft macht es besser!
  • Gesundheit: Lassen Sie sich bis Donnerstag bloß nicht zu sehr stressen, tun Sie lieber mehr für Ihr Wohlbefinden!
  • Beruf: Warten Sie mit Besprechungen und anderen wichtigen Terminen am besten noch bis Freitag zu!

Waage (24. September – 23. Oktober) 

  • Liebe: Gehen Sie mit Ihren Chancen achtsam um und überspannen Sie den Bogen nicht! Spätestens ab Mittwoch sollten Sie definitiv auf der sicheren Seite sein.
  • Gesundheit: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz jetzt ein bisschen ruhen und gönnen Sie sich lieber mehr Erholungsphasen!
  • Beruf: Schließen Sie Ihre aktuellen Projekte langsam ab und sichern Sie sich dann nachhaltig ab!

Skorpion (24. Oktober – 22. November) 

  • Liebe: Bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht! Wer sich bis Mittwoch gedulden kann, fährt bestimmt besser, denn von da an ist Ihnen Venus wieder äußerst gewogen.
  • Gesundheit: Immer mit der Ruhe bis Montag! Ab Dienstag sollten Sie Ihrer Schönheit wieder mehr Augenmerk schenken.
  • Beruf: Gute Aussichten für Ihre Finanzen. Warten Sie aber mit Verhandlungen noch bis Freitag zu!

Schütze (23. November – 21. Dezember) 

  • Liebe: Höchste Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen, bevor der Spaß ein Ende hat und sich das Blatt wieder wendet. Ab Mittwoch könnte es nämlich kritisch werden.
  • Gesundheit: Schauen Sie besser auf sich, tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden und Ihr Aussehen, speziell ab Mittwoch!
  • Beruf: Werden Sie im Umgang mit anderen und mit Ihren Finanzen vorsichtiger. Rechnen Sie genau nach!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner) 

  • Liebe: Das Liebesbarometer steigt im Lauf der Woche zusehends an. Es ist aber auch an der Zeit, ein wenig einfühlsamer zu werden und mehr Romantik zuzulassen.
  • Gesundheit: Auch Ihre Formkurve steigt stetig an. Setzen Sie auf Kontinuität, statt sich zu viel Druck zu machen!
  • Beruf: Vertrauen Sie auf Ihre praktische Kompetenz, die ist spätestens am Freitag sicher gefragt!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar) 

  • Liebe: Keine Spielchen und keine Provokationen mehr, denn jetzt geht es darum, Ihre Chancen nachhaltig zu nutzen. Beweisen Sie Ihre Loyalität, sagen Sie ja!
  • Gesundheit: Schalten Sie am Sonntag und Montag unbedingt zurück und gönnen Sie sich mal echte Regenerationstage!
  • Beruf: Schießen Sie mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel und schauen Sie besser auf Ihre Finanzen!

Fische (19. Februar – 20. März) 

  • Liebe: Freuen Sie sich auf das Liebeshoch, das ab Mittwoch auf Sie zukommt. Gehen Sie vernünftig damit um, dann sollte spätestens ab Freitag Ruhe einkehren!
  • Gesundheit: Nutzen Sie schon Ihre Motivation ab Sonntag, um sich wieder mehr Zeit für Ihre Schönheit zu nehmen!
  • Beruf: Etwas unruhige Tage von Dienstag bis Donnerstag, aber der Stress zahlt sich finanziell aus.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

