7.2.2026-13.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (7.2.2026-13.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Etwas spannungsgeladene Tage bis Montag. Umso schöner und leidenschaftlicher wird es von Dienstag bis Donnerstag. Sie sollten schätzen, was Sie haben.
- Gesundheit: Schalten Sie bis Montag lieber ein bisschen zurück. Ab Dienstag sind Sie wieder hervorragend in Form.
- Beruf: Eine gute Woche, um bis Donnerstag Ihre beruflichen Vorhaben unter Dach und Fach zu bringen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bis Montag könnte es sehr herausfordernd werden. Bewahren Sie kühlen Kopf und lassen Sie sich nicht zu Kurzschlüssen verleiten! Entspannung ab Dienstag.
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und gehen Sie auch kein sportliches Risiko ein. Formanstieg bis Freitag.
- Beruf: Gedulden Sie sich und warten Sie mit Verhandlungen bis Freitag zu. Da redet es sich besser.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Eine unruhige Woche, die ab Mittwoch in Streitigkeiten münden könnte. Man liebt Sie aber und Sie täten gut daran, auf der bewährten Seite zu bleiben.
- Gesundheit: Sie laufen Gefahr, sich zu verausgaben und Ihre Nerven zu überfordern. Treten Sie mal etwas kürzer!
- Beruf: Sie sollten sich bis Dienstag möglichst vernünftig einigen. Ab Mittwoch wird es schwieriger.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Wenn Sie nicht klammern dürfen Sie sich auf liebevolle Zuwendung und erotisches Prickeln bis Montag freuen. Ab Mittwoch fördert Venus Ihre Ambitionen.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag viel Zeit für Ihre Schönheit! Sie werden jetzt zusehends begehrenswerter.
- Beruf: Ein finanzieller Aufwärtstrend kündigt sich an. Bleiben Sie aber bis nächste Woche geduldig!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Nicht so kämpferisch! Lassen Sie Konflikte nicht eskalieren! Das Blatt beginnt sich am Dienstag zu wenden. Dann geht es mit der Liebe wieder aufwärts.
- Gesundheit: Möglichst ruhig und vorsichtig bis Montag! Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder kontinuierlich an.
- Beruf: Wer finanzielle Probleme hatte, darf sich auf Beruhigung freuen. Erfolgstage bis Donnerstag.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Sie steuern jetzt auf eine Venus-Opposition zu, da heißt es gelassen und geduldig bleiben. Hüten Sie sich vor Kurzschlüssen, Vernunft macht es besser!
- Gesundheit: Lassen Sie sich bis Donnerstag bloß nicht zu sehr stressen, tun Sie lieber mehr für Ihr Wohlbefinden!
- Beruf: Warten Sie mit Besprechungen und anderen wichtigen Terminen am besten noch bis Freitag zu!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Gehen Sie mit Ihren Chancen achtsam um und überspannen Sie den Bogen nicht! Spätestens ab Mittwoch sollten Sie definitiv auf der sicheren Seite sein.
- Gesundheit: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz jetzt ein bisschen ruhen und gönnen Sie sich lieber mehr Erholungsphasen!
- Beruf: Schließen Sie Ihre aktuellen Projekte langsam ab und sichern Sie sich dann nachhaltig ab!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht! Wer sich bis Mittwoch gedulden kann, fährt bestimmt besser, denn von da an ist Ihnen Venus wieder äußerst gewogen.
- Gesundheit: Immer mit der Ruhe bis Montag! Ab Dienstag sollten Sie Ihrer Schönheit wieder mehr Augenmerk schenken.
- Beruf: Gute Aussichten für Ihre Finanzen. Warten Sie aber mit Verhandlungen noch bis Freitag zu!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Höchste Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen, bevor der Spaß ein Ende hat und sich das Blatt wieder wendet. Ab Mittwoch könnte es nämlich kritisch werden.
- Gesundheit: Schauen Sie besser auf sich, tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden und Ihr Aussehen, speziell ab Mittwoch!
- Beruf: Werden Sie im Umgang mit anderen und mit Ihren Finanzen vorsichtiger. Rechnen Sie genau nach!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Das Liebesbarometer steigt im Lauf der Woche zusehends an. Es ist aber auch an der Zeit, ein wenig einfühlsamer zu werden und mehr Romantik zuzulassen.
- Gesundheit: Auch Ihre Formkurve steigt stetig an. Setzen Sie auf Kontinuität, statt sich zu viel Druck zu machen!
- Beruf: Vertrauen Sie auf Ihre praktische Kompetenz, die ist spätestens am Freitag sicher gefragt!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Keine Spielchen und keine Provokationen mehr, denn jetzt geht es darum, Ihre Chancen nachhaltig zu nutzen. Beweisen Sie Ihre Loyalität, sagen Sie ja!
- Gesundheit: Schalten Sie am Sonntag und Montag unbedingt zurück und gönnen Sie sich mal echte Regenerationstage!
- Beruf: Schießen Sie mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel und schauen Sie besser auf Ihre Finanzen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Freuen Sie sich auf das Liebeshoch, das ab Mittwoch auf Sie zukommt. Gehen Sie vernünftig damit um, dann sollte spätestens ab Freitag Ruhe einkehren!
- Gesundheit: Nutzen Sie schon Ihre Motivation ab Sonntag, um sich wieder mehr Zeit für Ihre Schönheit zu nehmen!
- Beruf: Etwas unruhige Tage von Dienstag bis Donnerstag, aber der Stress zahlt sich finanziell aus.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90