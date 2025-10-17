Alles zu oe24VIP
Stars lieben sie! Diese Stiefel sind das Must-have im Herbst 2025
© Getty Images

Stiefeltrend

Stars lieben sie! Diese Stiefel sind das Must-have im Herbst 2025

17.10.25, 10:00
Teilen

Wenn drei so unterschiedliche Stil-Ikonen denselben Schuh tragen, wissen wir: Das ist diesen Herbst ein Trend! Charlotte Casiraghi, Heidi Klum und Königin Máxima zeigen aktuell, wie wandelbar schwarze Stiefel mit Blockabsatz sind.

Der Blockabsatz feiert sein großes Comeback – und das in seiner elegantesten Form. Schwarze Stiefel mit breitem Heel sind nicht nur unglaublich bequem, sondern auch wahre Kombi-Wunder. Sie passen zu fast allem, von Denim bis Kleid, und geben jedem Look sofort eine Portion Chic. Das macht sie zum perfekten Basic für die Übergangszeit: feminin, modern und easy zu stylen.

So tragen die Stars den Schuhtrend

Bei einem Besuch in Berlin setzt Heidi Klum auf Rock-Attitude und kombiniert ihre schwarzen Stiefel zum Leder-Look. 

© Getty Images

Königin Máxima zeigt die royale Variante: Sie trägt die schwarzen Boots zu einem langen Tweed-Kleid.

© Getty Images

Charlotte Casiraghi wählt die französisch-lässige Option: Mini-Dress, dezente Accessoires, natürliches Styling.

© Getty Images

Fest steht: Der Look funktioniert sowohl tagsüber im Café als auch abends beim Event. Der schwarze Stiefel mit Blockabsatz ist das neue Must-have der Saison – klassisch genug, um ewig zu bleiben, und modern genug, um jedem Outfit sofort ein Upgrade zu verleihen. Ob elegant, edgy oder casual: Dieser Schuh trägt uns stilvoll durch den Herbst.

