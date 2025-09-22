Manteltrends 2025: Diese Styles tragen wir im Herbst und Winter

Herbstanfang heißt: Mantelzeit! Die Sommerteile verschwinden im Schrank, und jetzt wird’s wieder kuschelig – und richtig stylisch. Welche Manteltrends 2025 Sie warm durch die kalte Jahreszeit bringen? Wir haben die heißesten Looks für Sie gesammelt.

So, offiziell Herbstanfang – cheers auf die Wettervorhersage, die das Ganze auch nochmal bestätigt. Bedeutet für uns: Die Sommerkleider wandern in den Schrank, und die Jacken- & Mantel-Saison ist zurück.

Einerseits nervig, weil es halt kalt wird. Andererseits geil, weil unsere Outfits endlich wieder Schichten bekommen. Layer-Looks sind zurück, Baby! Und keine Sorge: Mit den Manteltrends 2025 kommen Sie stylisch durch die grauen Monate.

1. Faux Fur it is

Ohne Kunstpelz geht diesen Herbst und Winter gar nichts. Die großen Modehäuser haben es vorgemacht – wir tragen es nach. Von Teddy bis Leopard-Print: Faux Fur macht jedes Outfit zum Statement. Bonus: Sie fühlen sich dabei wie eine wandelnde Kuscheldecke.

© Getty Images

2. Überlange Mäntel

Regel Nummer eins: Wenn der Mantel nicht fast am Boden schleift, haben Sie was falsch gemacht. XXL-Länge ist angesagt! Eingehüllt von Kopf bis (fast) Fuß – stylisch und warm zugleich. Tipp: Secondhand-Shops und Vinted sind wahre Goldgruben für diese Looks.

© Getty Images

3. Draped Mäntel

Der Mantel, der alles kann: Kapuze, Kragen, Schal – gleich integriert. Praktisch für alle, die morgens immer den Schal vergessen und trotzdem nicht frieren wollen. Draped Coats sind elegant, easy und machen das Winterleben ein Stück unkomplizierter.

© Getty Images

4. Leder-Mäntel

Die Matrix ruft – und wir gehen ran. Schwarze, lange Ledermäntel sind wieder da und wirken genauso cool wie in den 90ern. Ob das ein Fehler in der Matrix ist? Nein, eher ein modisches Déjà-vu. Extra Pluspunkt: Sie sehen in jeder U-Bahn-Reflexion unfassbar badass aus.

© Getty Images

5. Puffer Jackets

Let’s be real: Ohne Daunenjacke frieren wir am Christkindlmarkt alle den Glühwein kalt. Puffer Jackets sind und bleiben der funktionale Klassiker. Dieses Jahr in Oversized-Schnitten und bunten Farben – damit Sie nicht nur warm, sondern auch sichtbar sind.

© Getty Images

Ja, es wird kalt. Ja, wir müssen uns wieder einpacken. Aber hey – das geht 2025 richtig stylisch. Egal ob Faux Fur, Leder oder Puffer: Der richtige Mantel macht den Unterschied. Also, packen wir den Sommer weg und holen uns den Herbst-Layer-Look rein. Warm, cozy und maximal modisch.