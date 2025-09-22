Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Oktoberfest 2025: Auf diese Dirndl-Trends setzen die Stars zur Wiesn-Eröffnung
© Getty Images

Glamour-Looks

Oktoberfest 2025: Auf diese Dirndl-Trends setzen die Stars zur Wiesn-Eröffnung

22.09.25, 10:04
Teilen

Das Oktoberfest 2025 hat begonnen. Am Eröffnungswochenende strömten Stars, Influencerinnen und Models in die Festzelte. Neben den Maßkrügen stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Dirndl der Promis.

Schon nach Heidi Klums legendärem "Hedi Fest" zum Auftakt am Donnerstag war klar: Die Wiesn ist dieses Jahr wieder Treffpunkt der internationalen Society. Von der glamourösen Tiffany & Co.-Party bis hin zum traditionellen Stammtisch der "Bild" Zeitung – die Promis hatten am Samstag und Sonntag reichlich Gelegenheit, sich in ihren schönsten Trachten-Looks zu präsentieren.

Dunkle Eleganz setzt den Ton

In diesem Jahr zeigte sich ein klarer Trend: dunkle Farben, edle Stoffe und schimmernde Details.

Vor allem Blau scheint die Trendfarbe der diesjährigen Wiesn-Sasion zu sein. Influencerin Farina Opoku entschied sich für ein auffälliges türkisfarbenes Dirndl, während David Alabas Freundin Shalimar Heppner mit einem blitzblauen Modell für Aufsehen sorgte. Auch Anna Ermakova griff zu einem blauen Dirndl in edlem Samt.

Besonders dominant waren auch Schwarz und dunkle Nuancen: Leni Klum und Dr. Emi Arpa strahlten in schwarz, Stephanie Davis in einem satten Dunkelrot. Damit setzte sich ein eindeutiger Trend ab: Weniger Pastell, mehr Drama.

Glitzer, Schimmer, Metallic

Neben den dunklen Farben spielte in diesem Jahr vor allem der Stoff die Hauptrolle. Schimmernde Seide, glänzender Satin und metallische Details dominierten.

Alessandra Meyer-Wölden funkelte in einem futuristisch anmutenden Dirndl in Silber, Cathy Hummels strahlte in Braun mit Metallic-Schürze, und Supermodel Alessandra Ambrosio bezauberte in strahlendem Weiß mit subtilen Glanzeffekten und silbernen Gürtel. Viviane Geppert setzte in klassischem Grün einen frischen Kontrapunkt, während Filmikone Uschi Glas mit Beige-Grün-Orange auf traditionelle Eleganz setzte.

Oktoberfest 2025: Die Dirndl-Trends der Stars

  • Dr. Emi Arpa 1/11
    Leni Klum
  • Dr. Emi Arpa 2/11
    Shalimar Heppner
  • Dr. Emi Arpa 3/11
    Anna Ermakova
  • Dr. Emi Arpa 4/11
    Cathy Hummels
  • Dr. Emi Arpa 5/11
    Stephanie Davis
  • Dr. Emi Arpa 6/11
    Heidi Klum & Alessandra Ambrosio
  • Dr. Emi Arpa 7/11
    Uschi Glas
  • Dr. Emi Arpa 8/11
    Alessandra Meyer-Wölden
  • Dr. Emi Arpa 9/11
    Farina Opoku
  • Dr. Emi Arpa 10/11
    Viviane Geppert
  • Dr. Emi Arpa 11/11
    Dr. Emi Arpa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Die ersten Tage auf der Theresienwiese haben gezeigt: Das Dirndl 2025 ist dunkler, edler und glänzender als in den vergangenen Jahren. Schwarz, Dunkelrot und Blau geben den Ton an, ergänzt von metallischen Stoffen, die bei Blitzlicht erst recht funkeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden