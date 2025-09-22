Oktoberfest 2025: Auf diese Dirndl-Trends setzen die Stars zur Wiesn-Eröffnung

Das Oktoberfest 2025 hat begonnen. Am Eröffnungswochenende strömten Stars, Influencerinnen und Models in die Festzelte. Neben den Maßkrügen stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Dirndl der Promis.

Schon nach Heidi Klums legendärem "Hedi Fest" zum Auftakt am Donnerstag war klar: Die Wiesn ist dieses Jahr wieder Treffpunkt der internationalen Society. Von der glamourösen Tiffany & Co.-Party bis hin zum traditionellen Stammtisch der "Bild" Zeitung – die Promis hatten am Samstag und Sonntag reichlich Gelegenheit, sich in ihren schönsten Trachten-Looks zu präsentieren.

Dunkle Eleganz setzt den Ton

In diesem Jahr zeigte sich ein klarer Trend: dunkle Farben, edle Stoffe und schimmernde Details.

Vor allem Blau scheint die Trendfarbe der diesjährigen Wiesn-Sasion zu sein. Influencerin Farina Opoku entschied sich für ein auffälliges türkisfarbenes Dirndl, während David Alabas Freundin Shalimar Heppner mit einem blitzblauen Modell für Aufsehen sorgte. Auch Anna Ermakova griff zu einem blauen Dirndl in edlem Samt.

Besonders dominant waren auch Schwarz und dunkle Nuancen: Leni Klum und Dr. Emi Arpa strahlten in schwarz, Stephanie Davis in einem satten Dunkelrot. Damit setzte sich ein eindeutiger Trend ab: Weniger Pastell, mehr Drama.

Glitzer, Schimmer, Metallic

Neben den dunklen Farben spielte in diesem Jahr vor allem der Stoff die Hauptrolle. Schimmernde Seide, glänzender Satin und metallische Details dominierten.

Alessandra Meyer-Wölden funkelte in einem futuristisch anmutenden Dirndl in Silber, Cathy Hummels strahlte in Braun mit Metallic-Schürze, und Supermodel Alessandra Ambrosio bezauberte in strahlendem Weiß mit subtilen Glanzeffekten und silbernen Gürtel. Viviane Geppert setzte in klassischem Grün einen frischen Kontrapunkt, während Filmikone Uschi Glas mit Beige-Grün-Orange auf traditionelle Eleganz setzte.

Die ersten Tage auf der Theresienwiese haben gezeigt: Das Dirndl 2025 ist dunkler, edler und glänzender als in den vergangenen Jahren. Schwarz, Dunkelrot und Blau geben den Ton an, ergänzt von metallischen Stoffen, die bei Blitzlicht erst recht funkeln.