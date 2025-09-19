"Trachtenpolizei" entsetzt: Adidas Dirndl sorgt für Mega-Wirbel im Netz

Kurz vor Beginn des Münchner Oktoberfests spaltet Adidas mit einer neuen Dirndl-Kreation die Gemüter.

Klar, für manche zählt Kampftrinken und auf den Biertischen tanzen schon als Sport. Doch wie sportlich darf das passende Outfit dazu eigentlich sein? Adidas hat darauf jetzt eine Antwort geliefert. Die Sportmarke hat kurz vorm Oktoberfest das wohl sportlichste Dirndl aller Zeiten präsentiert. Die Reaktionen im Netz? Zwischen Lachkrampf und Schockstarre.

© Adidas

Mega-Wirbel um Adidas Sport-Dirndl

Das Design ist fast schon ein Schnäppchen. Für 350 Euro gibt es das Modell zu kaufen. Die Kreation verbindet Trainingsanzugelemente mit Trachten-Details. Knielang, mit Schürze und schwingendem Rock, aber das Mieder erinnert frappierend an die legendäre "Firebird"-Jacke: Stehkragen, Reißverschluss samt Adidas-Logo und die berühmten drei Streifen auf den Schultern. Erhältlich ist das "Dirndl" in Cremeweiß oder Schwarz, wobei die dunkle Variante sogar noch mit Logo-Schürze daherkommt.

© Adidas

Social Media User entsetzt

Während einige User das Dirndl als "mutig" oder sogar "cool" feiern, überwiegt online die Entrüstung. Auf TikTok erklärt eine Nutzerin, so ein Design "gehört eigentlich verboten". Eine selbst ernannte "echte Münchnerin" spricht gar von einer "Beleidigung der Tradition".

@randa_and_the_gang4 Ich habe mit dieser Bestellung die Ehe mit meinem bayerischen Mann riskiert. Was sagt ihr dazu? Darf man das? Und darf man damit auch aufs Oktoberfest? Bin auf eure Meinungen gespannt.???????????? @adidas ♬ Originalton - Randa and the Gang

Mode-Experiment oder Marketing-Gag?

Ganz neu ist der Versuch aber nicht – immer wieder versuchen Labels, die Wiesn-Mode neu zu erfinden. Doch selten hat ein Dirndl so polarisiert wie das von Adidas. Doch ob im Glitzer-Dirndl, in der Vintage-Schürze oder im Trainingsanzug-Look – gefeiert wird am Ende sowieso im selben Zelt.