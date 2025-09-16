Schuhtrends Herbst 2025: Diese Trends haben Sie wahrscheinlich schon im Schrank

Trends blind hinterherlaufen? Ist out! Dieser Herbst feiert Nachhaltigkeit – und viele Top-Schuhe haben Sie ohnehin schon im Schrank.

Trends blind hinterherlaufen? Ist offiziell passé. Stattdessen feiern wir Nachhaltigkeit und kombinieren, was schon da ist. Die gute Nachricht: Viele der angesagtesten Schuhtrends für diesen Herbst haben Sie höchstwahrscheinlich schon im Kleiderschrank. Also: Schuhe polieren, statt shoppen!

1. Loafers – Preppy is back

Der Preppy-Style erlebt gerade ein Revival, und Loafers sind dabei das Aushängeschild. Google-Suchen nach „Loafers“ sind explodiert – aber eigentlich stehen die eleganten Treter schon seit zwei Jahren unangefochten an der Spitze der Trends. Falls Sie noch keine besitzen: Hier lohnt sich ein hochwertiges Paar, das länger als nur eine Saison Freude macht.

2. Mary-Janes – süß, aber nicht zu brav

Mary-Janes sind wie die coolere Cousine der Ballerinas – mit Riemchen, charmantem Retro-Flair und immer noch total angesagt. Wer sie schon im Schrank hat, darf jubeln. Wer nicht: vielleicht mal im Secondhand-Shop stöbern, statt neu zu kaufen.

3. Sneaker-Basics – Sambas & Tokyo

Ja, auch Basics können Trend sein. Adidas Sambas oder Tokyo-Sneaker sind längst überall, aber genau deshalb perfekt: zeitlos, sportlich und unglaublich vielseitig. Und bitte gerne in einer knalligen Farbe – denn Schuhe dürfen auch Statement sein. Gerade an grauen Herbsttagen tut eine Portion Farbe richtig gut.

4. Ballerinas – zurück mit Sockentrick

Ja, Sie lesen richtig: Ballerinas sind zurück. Aber nicht in der altbekannten, braven Variante, sondern cool kombiniert – mit Socken oder lässigen Strumpfhosen. Preppy, aber modern. Also keine Sorge, Ihr Paar vom Frühling darf direkt weitertanzen.

5. Cowboy Boots – vom Sommer in den Herbst

Cowboy Boots haben den Sommer mit Kleidern schon gerockt – und bleiben uns auch im Herbst erhalten. Jetzt funktionieren sie super zu Strickkleidern oder Oversize-Mänteln. Wer also sein Paar nicht im Schrank ganz hinten vergraben hat: bitte gleich wieder raus damit.

Sie sehen: Die großen Schuhtrends dieser Saison sind alles andere als neu. Statt hektisch den nächsten Online-Shop zu durchforsten, reicht ein Blick in den Kleiderschrank – und schon sind Sie trendmäßig ganz vorne mit dabei. Nachhaltiger geht’s kaum.