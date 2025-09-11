Herbst 2025: Die heißesten Make-up-Trends, die Sie jetzt kennen müssen!

Mit dem Wechsel der Jahreszeit kommen nicht nur kühlere Temperaturen, sondern auch spannende neue Trends! Der Herbst 2025 bringt frischen Wind in die Beauty-Welt und liefert uns jede Menge inspirierende Make-up-Looks. Diese Trends solltest du auf keinen Fall verpassen!

Die Blätter verfärben sich, die Temperaturen sinken, der Herbst ist da! Aber nicht nur die Natur verändert sich, auch die Beauty-Welt hat sich für die Saison 2025 einige aufregende Neuerungen einfallen lassen. Von glänzenden Lippen über erdige Töne auf den Augen bis hin zu einer Haut, die vor Leuchtkraft strahlt: Der Herbst 2025 bringt frische, mutige Make-up-Trends, die unseren Beautyschrank ordentlich aufmischen werden.

Grauer Lidschatten

© Getty Images

Schwarz war gestern! Im Herbst 2025 dreht sich alles um das edle, rauchige Grau auf den Augen. Vom schimmernden Silber über tiefes Anthrazit bis hin zu mattem Schiefergrau: Die Farbpalette ist so vielseitig wie die Saison selbst. Perfekt für einen edlen, aber trotzdem dramatischen Look, der zu jeder Gelegenheit passt: Sei es für den Alltag oder den glamourösen Abend-Look. Am besten kombiniert mit einem dezenten Lippenstift und ein wenig Highlighter für extra Strahlkraft!

Glossy Lips

© Getty Images

Sagen Sie Tschüss zu matten Lippen: Glossy Lips sind zurück! Zwar gab es den Trend bereits im vergangenen Jahr, doch jetzt wird es noch intensiver. Der Look von 2025 setzt auf ultra-glänzende Lippen, die nicht nur verführerisch, sondern auch super frisch wirken. Achten Sie auf einen qualitativ hochwertigen Gloss für das perfekte Finish, ohne zu kleben.

Burgundy

© Getty Images

Die Herbstfarbe schlechthin? Burgundy! Diese tiefen, verführerischen Rot- und Weintöne ziehen sich durch die ganze Saison und zwar auf Augen UND Lippen! Sie können Ihre Augen mit einem dramatischen Burgundy-Lidschatten betonen oder auf Lippen setzen, die in einem intensiven, dunklen Rot strahlen. Egal wie Sie es tragen, eines ist sicher: Burgundy macht Sie zum absoluten Blickfang!

Spider Wimpern

Der dramatischste Wimpern-Look ist zurück! Aber keine Sorge, es geht hier nicht um übertrieben klobige Wimpern, sondern um den „Spider Lash“-Effekt: feine, aber dichte Wimpern, die sich voneinander abheben und den Augen einen intensiven Ausdruck verleihen. Die gezielt getrennten Wimpern sind der perfekte Kontrast zu den eher neutralen oder matten Augen-Make-ups, die diesen Herbst dominieren.

Smoked Out Liner

© Getty Images

Bye Bye scharfer Cat-Eye-Look! Der „Smoked Out Liner“ ist der Look der Stunde. Mit diesem Trend zaubern Sie einen weichen, verschwommenen Eyeliner, der Ihre Augen dramatisch in Szene setzt, ohne dabei zu hart zu wirken. Mit einem weichen Pinsel oder einem Lidschatten in einem dunklen Ton wird der Liner gezielt verwischt, sodass er am oberen Lid sanft in die Augenfarbe übergeht. Das Ergebnis ist ein viel subtileres Augen-Make-up, das Ihrem Look Tiefe verleiht, ohne zu streng zu wirken.

Soft Glow Skin

© Getty Images

Der Herbst 2025 setzt auf natürliche Schönheit, vor allem, wenn es um die Haut geht! Weg mit der matten, schweren Foundation: in dieser Saison steht eine Haut im Fokus, die strahlt und atmet. Der „Soft Glow Skin“-Trend lebt von leichten Texturen, die nicht nur Farbe, sondern auch Feuchtigkeit und Leuchtkraft spenden.