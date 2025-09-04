Make-up Artist verrät: So verhindern Sie weiße Rückstände nach dem Brow-Styling

Perfekt gestylte Brows, aber plötzlich weiße Rückstände? Das Problem kennen viele – und die Lösung ist einfacher, als Sie denken! Make-up Artist Antje Zimmermann verrät, welche Fehler wirklich dahinterstecken und wie Sie Ihre Augenbrauen sauber und krümelfrei stylen.

Viele kennen das Problem – und wahrscheinlich Sie auch: Die Augenbrauen sitzen perfekt gestylt, aber dann das böse Erwachen. Weiße Rückstände! Immer wieder werden unsere Redakteur:innen gefragt, wie man das verhindern kann. Und ehrlich gesagt: Wir wussten es auch nicht so genau. Deshalb haben wir uns an die Gründerin der Brow-Styling Marke Dedica[z]ion und Make-up-Expertin Antje Zimmermann gewendet, damit wir das endlich klären – und natürlich gatekeepen wir nicht.

Warum entstehen überhaupt weiße Rückstände?

Laut Antje ist das Ganze eigentlich kein Produktfehler, sondern ein Anwendungsfehler. „Meistens kommt einfach zu viel Fremdprodukt in die Brauen“, erklärt sie. Gemeint sind Make-up, Puder oder auch reichhaltige Pflegeprodukte, die sich mit dem Brow-Gel oder -Wax vermischen und dann unschöne Rückstände bilden.

Klar, es gibt Produkte, die eher zum Krümeln neigen – gerade sehr austrocknende Formulierungen. Aber das kann bei günstigen genauso wie bei High-End-Produkten passieren.

So verhindern Sie weiße Rückstände beim Brow-Styling

Antje hat uns ihre besten Tipps verraten, damit die Brauen nicht nur schön aussehen, sondern auch schön sauber bleiben:

Brows zuerst stylen!

Bevor Foundation, Concealer oder Puder ins Spiel kommen, zuerst die Augenbrauen in Form bringen. So bleibt das Produkt frei von „Störfaktoren“. Weniger ist mehr.

Nicht zu oft mit dem Brow-Produkt über die Härchen gehen – sonst wird die Schicht zu dick und fängt an zu krümeln. Nicht nachstylen, wenn’s trocken ist.

Sobald das Brow-Gel oder -Wax eingetrocknet ist, bitte die Finger davon lassen. Sonst löst man die Schicht wieder an, schiebt Produktreste hin und her – und schon weißelt es. Bürstchen sauber halten – aber das richtige!

Gemeint ist das kleine Bürstchen am Augenbrauenstift, mit dem man die Farbe auskämmt – nicht die Bürste vom Brow-Gel oder -Wax. Dieses Stift-Bürstchen unbedingt regelmäßig reinigen, denn darin sammeln sich alte Farbreste, Hautschüppchen und Staub. All das landet sonst wieder in den Brauen und reagiert dort unschön mit frischem Produkt.

Fazit: Weiße Rückstände nach dem Brow-Styling sind kein „Schicksal“, sondern meist einfach eine Frage der Anwendung. Mit ein paar simplen Tricks wie zuerst stylen, sparsam auftragen und das richtige Bürstchen reinigen bleiben die Augenbrauen den ganzen Tag perfekt – ganz ohne Krümel-Alarm.