Cleverer Hack: So verrutscht Ihre Halskette nie wieder!

Wer kennt das nicht? Sie haben sich sorgfältig eine elegante Halskette angelegt und schon nach ein paar Stunden ist der Verschluss nicht mehr am Nacken, sondern mitten im Dekolleté. Doch keine Sorge: Mit einem genialen Hack gehört dieses Problem jetzt der Vergangenheit an!

So schön Halsketten auch sind, genauso nervig können sie sein. Kaum angelegt, rutschen sie nach vorne oder verwandeln sich in ein einziges Knäuel. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet auch Zeit und Nerven, bis alles wieder entwirrt ist. Doch damit ist jetzt Schluss: Mit einem cleveren Hack bleiben Ihre Ketten endlich dort, wo sie hingehören!



Der Geheimtipp bei verrutschten Halsketten

© Getty Images

Alles, was Sie dafür brauchen, haben Sie höchstwahrscheinlich längst im Schminktäschchen: Wimpernkleber! Tragen Sie einfach einen winzigen Punkt davon im Nacken auf – genau an die Stelle, an der sonst der Kettenverschluss sitzt. Lassen Sie den Kleber kurz antrocknen, legen Sie die Kette an und drücken den Verschluss sanft auf die Klebestelle. Nach wenigen Sekunden ist alles fixiert und bleibt an Ort und Stelle.

Nie wieder verknotete Ketten

Auch für dieses Problem gibt es eine Lösung! Halsketten im Layer-Look sind total angesagt! Mehrere Ketten unterschiedlicher Länge, die sich in einem raffinierten Mix um den Hals schlängeln sind ein echter Hingucker. Doch wer den Trend regelmäßig trägt, kennt auch das Problem: Die Ketten verheddern sich ständig und hängen sich in den seltsamsten Winkeln. Doch jetzt gibt es eine Methode, die garantiert für Ordnung sorgt.

Der perfekte Layering-Trick! So funktioniert's

© Getty Images

Ketten auslegen

Wählen Sie zwei Ketten aus – dabei ist es egal, ob sie gold, silber oder in einem ganz anderen Design sind. Die Ketten sollten lediglich etwa gleich lang sein. Hängen Sie die Ketten so um Ihren Hals, dass die Verschlüsse nicht wie gewohnt hinten am Nacken liegen, sondern vorne am Dekolleté.

Die Verbindung

Jetzt kommt der clevere Teil! Verbinden Sie das Ende der ersten Kette mit dem Verschluss der zweiten Kette und umgekehrt. Dieser kleine Trick sorgt dafür, dass sich die Ketten nicht mehr verknoten können.

Alles richtig drehen

Drehen Sie nun die Ketten so, dass sich die Verschlüsse im Nacken befinden und passen Sie die Längen an. Ziehen Sie dazu einfach an einer der Ketten und die andere zieht sich automatisch nach oben.