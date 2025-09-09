7 Outfit-Kombis: So stylen Sie Sommerkleider 2025 wirklich herbsttauglich

Sommerkleider im Schrank verstauen, nur weil’s draußen kühler wird? Von wegen! Mit ein paar einfachen Stylingtricks – von Layering über Boots bis Blazer – machen Sie Ihre liebsten Sommerkleider herbsttauglich und bleiben trendig unterwegs, auch wenn die Blätter fallen.

Der Herbst klopft an die Tür, die Blätter machen sich bereit für ihren großen Abgang – und Sie fragen sich: „Muss ich meine Lieblingssommerkleider wirklich schon einmotten?“ Wir sagen: Auf gar keinen Fall! Mit ein paar Stylingtricks werden Sommerkleider zu echten Herbststars.

1. Langarmshirt drunterziehen – Hallo Y2K!

Kennen Sie noch das Layering der 2000er? Ein T-Shirt überm Longsleeve? Genau das feiert gerade ein Revival. Ein schlichtes Rollkragenshirt oder ein dünnes Longsleeve unter dem Kleid – zack, warm und trendy. Nostalgie plus Stylepunkte!

© Getty Images

2. Die Stiefel-Kombi – endlich ohne Hitzeschock

Kniehohe Boots, Cowboy-Boots oder chunky Biker-Boots: Im Sommer war’s eher mutig (und heiß), im Herbst ist es perfekt. Ein Sommerkleid mit Stiefeln wirkt sofort edgier – und Ihre Beine bleiben warm.

© Getty Images

3. Pullover drüber – Fake-it-Till-you-Made-it-Skirt

Oversize-Pulli überwerfen, Kleid unten rausblitzen lassen, Gürtel in der Taille – fertig ist der Look, der so tut, als hätten Sie einen Rock an. Super cozy, super chic.

© Getty Images

4. Strumpfhosen & Socken – maximalistisch oder minimalistisch

Von knalligen Statement-Strumpfhosen bis hin zu klassisch schwarzer Seide – alles geht. Für alle, die es clean mögen: durchsichtige Strumpfhose oder hohe Sportsocken zu Sneakern. Für Mutige: Leo-Tights, Netzstrumpfhosen oder farbige Muster.

© Getty Images

5. Kleid & Blazer – Business, aber mit Nostalgie

Sommerkleid plus Blazer = das perfekte Duo für Büro und Afterwork. Der Look sagt: „Ich bin professionell“ – aber eben auch: „Ich hatte einen großartigen Sommer.“ Oversize-Blazer machen das Ganze besonders modern.

© Getty Images

6. Accessoires – kleine Helfer, große Wirkung

Schals und Tücher: bringen Wärme und Farbe ins Outfit.

Gürtel: betonen die Taille und machen aus jedem Kleid eine neue Silhouette.

Hüte: ob Bucket Hat oder Baker-Boy – bringen Herbst-Vibes pur.

© Getty Images

7. Hose drunter - Mutiger Layering-Move!

Zugegeben: Hier gehört etwas Mut dazu. Aber es kann einen coolen, lässigen Look kreieren, wenn Sie eine Hose in einer Kontrastfarbe unterziehen. Außerdem spielt es mit den Proportionen vor allem wenn Sie sich für ein asymetrisches Kleid entschieden haben, was den gesamten Look noch spannender macht. Perfekt für alle, die gern experimentieren.

© Getty Images

Sommerkleider im Herbst? Aber sicher! Mit Strumpfhosen, Layering, Boots oder einem schicken Blazer bleibt Ihr Lieblingsstück noch lange tragbar.