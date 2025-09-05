Alles zu oe24VIP
Marina Hoermanseder und ABOUT YOU launchen die heißeste Herbst-Kollektion
© HOERMANSEDER X ABOUT YOU

Statement-Pieces

Marina Hoermanseder und ABOUT YOU launchen die heißeste Herbst-Kollektion

Von
05.09.25, 14:05
Die Austro-Designerin präsentiert ihre neue Herbst-/Winterkollektion mit ihren charakteristischen Schnallen-Details, aufregenden Texturen und einer Hommage an Girls' Night Outs in Berlin.

Wenn der Herbst Einzug hält und es draußen langsam kalt und grau wird, brauchen wir Mode, die Farbe bekennt und auffällt. Die neue HOERMANSEDER-Kollektion für liefert genau das – und feiert dabei Girl Power, Freundschaft und Individualität. Mit ihrer unverkennbaren Handschrift verwandelt Austro-Designerin Marina Hoermanseder alltägliche Pieces in Statement-Looks, die Persönlichkeit und Glamour zugleich ausstrahlen. 

Hoermanseder designt Glamour für den Alltag 

Die Kollektion besticht durch klare Schnitte und durchdachte Layering-Looks, die perfekt für die kühle Jahreszeit gemacht sind. Doch was wäre HOERMANSEDER ohne ihre charakteristischen Schnallen? Genau diese Signature-Elemente verleihen auch diesmal jedem Outfit das gewisse Etwas. Das Besondere: Die Designerin spielt gekonnt mit dem Kontrast zwischen gedeckten Farbtönen und modischen Akzenten in tiefem Burgunderrot – eine Farbkombination, die sofort Herbststimmung zaubert und gleichzeitig superelegant wirkt.

Marina Hoermanseder und ABOUT YOU launchen die heißeste Herbst-Kollektion
© HOERMANSEDER X ABOUT YOU

Im Mittelpunkt der neuen Linie steht das Zusammenspiel aus Pailletten, Fake Fur und Samt. Besonders die Denim-Styles mit Pailletten-Besatz gehören zu den absoluten Key-Pieces der Saison. Auch die monochromen Sets aus Blazer und Hose mit den typischen Schnallen-Details verbinden Eleganz mit Coolness.

Marina Hoermanseder
© HOERMANSEDER X ABOUT YOU

Die Kampagne entführt uns an ikonische Berliner Locations, die für eine perfekte Girls' Night Out unverzichtbar sind. Vom kultigen Späti über den nostalgischen Fotoautomaten bis hin zum nächtlichen Taxi – jeder Schauplatz fängt die urbane Energie der deutschen Hauptstadt ein. Die Bilder erzählen eine Geschichte von Freundschaft und Abenteuer, genau wie die Kollektion selbst. Die Botschaft ist klar: Diese Mode ist für selbstbewusste Frauen, die das Leben feiern und dabei fabelhaft aussehen wollen.

Marina Hoermanseder
© HOERMANSEDER X ABOUT YOU

Auf die Frage, wie sie ihre neue Kollektion in drei Worten beschreiben würde, antwortet Marina Hoermanseder: „sexy, fun, feminin." Die Mischung aus Selbstbewusstsein und Verspieltheit macht schließlich den unverwechselbaren HOERMANSEDER-Stil aus, der Mode-Profis seit Jahren begeistert.

Marina Hoermanseder und ABOUT YOU launchen die heißeste Herbst-Kollektion
© HOERMANSEDER X ABOUT YOU

Die komplette HOERMANSEDER AW25 Kollektion ist ab dem 5. September 2025 exklusiv im ABOUT YOU Online-Fashion-Store erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

