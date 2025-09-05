Alles zu oe24VIP
Königin Máxima: Dieser „schlichte" Look ist Millionen wert!
© Getty Images

Luxus-Look

Königin Máxima: Dieser „schlichte“ Look ist Millionen wert!

05.09.25, 10:28
Teilen

Bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt überrascht Königin Máxima mit einem Look in Millionenhöhe!

Schlicht, fast schon zurückgenommen – so wirkte Königin Máxima bei ihrem Besuch einer Grundschule in Leiden auf den ersten Blick. Eine elegant fallende Hose mit Bügelfalte, dazu ein passendes Oberteil in klarer Silhouette, verziert mit architektonisch anmutenden Taschen-Applikationen: Der Blau-in-Blau-Look der Niederländerin hätte als dezent-stilvolle Alltagsvariante durchgehen können. Hätte – denn bei näherem Hinsehen offenbart sich, dass Máxima mit diesem Outfit tatsächlich in einer ganz anderen Liga spielt. Ein Accessoire aus dem royalen Tresor katapultiert den Wert ihres Outfits in Millionenhöhe.

 

Das Geheimnis liegt an ihrer Hand

An Máximas rechter Hand blitzte ein Ring, der nicht nur optisch heraussticht, sondern auch historisch eine ganz eigene Bedeutung trägt. Die Königin griff für ihren Schultermin zu einem Saphir-Ring, dessen 5-Karat-Centerstone von funkelnden Diamanten umrahmt wird. Das edle Stück stammt aus der berühmten königlichen Saphir-Parure von 1881. Dieses Schmuckset, einst für Königin Emma angefertigt, umfasst insgesamt sechs Teile und wird auf weit über eine Million Euro geschätzt. 

Máxima führt den Saphir-Ring immer wieder zu besonderen Anlässen aus. Hier etwa beim Kingsday im April.

Máxima führt den Saphir-Ring immer wieder zu besonderen Anlässen aus. Hier etwa beim Kingsday im April.

© Getty

Ein bisschen overdressed? 

Für einen Schulbesuch mag der kostbare Klunker etwas überdimensioniert wirken. Doch Máxima beweist einmal mehr ihr Gespür für Stil: Selbst ein Schmuckstück von unschätzbarem Wert fügt sie so selbstverständlich in ihr Outfit ein, dass es nicht protzig wirkt, sondern fast beiläufig getragen scheint.

